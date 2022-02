Presidente Abinader recibió a Zoe Saldaña

La famosa actriz de cine Zoe Saldaña, de raíces dominico puertorriqueñas, fue recibida por el presidente Luis Abinader, quien hizo una pausa en la mañana del viernes para este encuentro en sus oficinas.

La protagonista de Avatar se encuentra de visita en el país junto a su familia desde hace varios días.

Luego de conversar temas de actualidad locales e internacionales, Abinader externó su admiración al trabajo de la actriz que ha desarrollado una consistente carrera cinematográfica.

Conocida por por su papel de Anamaría en Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl de 2003, así como de Nyota Uhura en la película Star Trek de 2009, y su inolvidable aporte como Neytiri en la película Avatar, de James Cameron, en 2009, cuya saga se espera con mucho interés, la actriz, que vivió en su infancia en República Dominicana, donde estudió ballet, se sintió regocijada de la acogida en Palacio.

"Ser recibida junto a mi familia por el señor presidente Luis Abinader resultó una gran experiencia para mí y sobre todo para mis hijos. Esa visita da un mayor ribete al objetivo de mi visita al país, que fue con el objetivo de que ellos conocieran más sobre sus raíces dominicanas", expresó Zoe Saldaña, una artista interesada por la justicia social, quien recorrió zonas del país como Constanza, según pudo conocer El Caribe De Fuentes de esa zona.

Según una nota enviada por su relacionista público, la actriz aprovechó unas cortas vacaciones en su filmación de "Guardianes de la Galaxia" para traer sus hijos a conocer sus tíos y primos. "La pandemia había impedido que los trajera antes", dijo la actriz que reiteró su agradecimiento al señor presidente y todo el equipo que tuvo un trato fino con ella y toda su familia.

Saldaña estuvo acompañada de su esposo Marco Perego, sus hijos Cy, Bowie y Zen, sus padres Dagoberto Galán y Asalia Nazario y sus suegros Ezio Perego y Fiorenza Andreoli.