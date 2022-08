¿Qué pasa entre Tony Dandrades y Prince Royce?

Email it

Algo pasa entre el bachatero estadounidense de origen dominicano, Prince Royce y el comunicador dominicano, Tony Dandrades.

El artista y compositor exigió a la producción del programa de variedad, Despierta América, que excluyeran al periodista dominicano de la entrevista que le realizarían durante la celebración de la Parada Dominicana.

En una publicación, a través de su cuenta de Instagram, Tony Dandrades se pronunció diciendo que no estaba molesto, más bien «asombrado con la actitud de Prince Royce», por haber solicidado a la producción de Despierta América en Domingo la exclución de su participación.

«Fue una falta de respeto de su parte y más aún hacerlo ante la presencia de un tumulto de compatriotas dominicanos», señaló Dandrades.

Advirtiendo a Royce que el «debe recordar que cuando nadie lo conocía les hicimos el favor de darle exposición nacional e internacional».

Hasta el momento, Prince Royce no se ha pronunciado sobre el tema, ni ha reaccionado ante la publicación hecha por el preiodista.

Los internautas sin embargo, han mostrado su desprecio hacia la posición del bachatero. «Ese no es el Prince Royce que conocemos, merecemos una explicación», «y esa falta de respeto, qué te estáa pasando Prince Royce, me descepcionas», son algunos de los comentarios en su contra.

A favor de Dandrades otros comentaron, «eres un profesional y siempre lo has sido, tranquilo colega», «eres pro», «mucho amor amigo», entre otros mensajes positivos.

Otros entienden que esa situación quizás «pudo haber sido un mal entendido», algo que hasta no conocer la versión de Royce no podrá determinarse.