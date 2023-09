Presenta el espectáculo “Eddy Herrera, Agradecido” en el Gran Teatro del Cibao, sábado, 8:30 pm

Eddy Herrera es un obrero del merengue. Su seriedad y dedicación al género, su persistencia en hacer la tarea cada día, su disciplina y calidad musical, le han dado el éxito. El sábado presentará su espectáculo “Agradecido” en el Gran Teatro del Cibao. Las boletas se venden por Uepa Tickets desde RD$2,325 a RD$5,900. Así respondió a preguntas de elCaribe.



Se supone que el Gran Teatro del Cibao merece una producción especial. ¿Cómo será? ¿Quién produce?

El Gran Teatro Del Cibao lo considero de igual magnitud, importancia y características que el Teatro Nacional, además, está ubicado en mi ciudad natal: Santiago de los Caballeros. Es demasiado importante para mí.



Edilenia Tactuk es la productora. Personalmente le pedí producir un espectáculo, no simplemente un concierto y por supuesto, estuvo de acuerdo. Antonio González es el productor y director musical del mismo que por igual, le dará el toque de hoy y un tanto moderno a muchos de mis éxitos. Un equipo de más de 60 personas estarán envueltos en este espectáculo, incluyendo una banda de 22 personas.



¿Tendrá invitados?

Sí, tendré invitados. Son ocho los invitados y ya a principios de semana revelamos tres de ellos: Maridalia Hernández, Wilfrido Vargas y José Alberto el Canario.



Usted es un artista que invierte en su carrera, se mantiene activo y produce un álbum más o menos cada año. ¿Cuál es su filosofía en ese aspecto?

Siempre he dicho que el negocio de un artista es una empresa que debe tener un equipo de trabajo, que se debe invertir siempre, que se debe actualizar el entorno del artista y la empresa con frecuencia y, si no le damos estas atenciones e inversiones, te quedas rezagado y desactivado que al final, te quejas porque no logras cosas importante como artista como: nominaciones, buenas posiciones en hits parades, premiaciones y más.



En 2020 ganó un Grammy Latino con el disco “Ahora”. ¿Es verdad que el próximo se llamará “Después”? Más allá de la broma, ¿hay un antes y un después en su carrera con ese premio??

¡¡Jajajajaja!! Pues te comento que sí hay un antes y un después de haber logrado el Grammy Latino en el 2020. Una estatuilla de esta naturaleza te hace subir varios escalones más como artista en todos los ámbitos y por supuesto, si trabajas con un buen equipo, logras colocarte a otros niveles.



¿Qué es lo que más le preocupa ahora?

En verdad si algo me preocupa es que una gran mayoría de colegas merengueros no estamos (están) haciendo los trabajos precisos ni las inversiones para generar que el merengue logre colocarse en mejor posición como género; es un tema muy complejo. Una gran parte sí puede trabajar con mucho más atención e inversión y desafortunadamente no lo hace.



¿Siente que comienza una nueva etapa?

Desde hace unos dos años verdaderamente mi carrera ha logrado más niveles en muchos aspectos como: contrataciones nacionales e internacionales. Hemos mejorado significativamente el aspecto del show y los elementos de nuestro ryder: pantallas, efectos especiales, gráficos y demás. También nuestra tarifa ha cambiado para bien.



Hace poco sonó por primera vez negativamente, debido a una situación que felizmente creo se subsanó con un excolaborador suyo. ¿Le gustaría referirse a eso? ¿Fue culpa suya? ¿Pudo sacar alguna lección de ese momento negativo?

Sólo comentar que durante casi 40 años de carrera, nunca me había pasado algo semejante que, todo el que me conoce, sabe muy bien mi forma de ser y mi comportamiento con los demás, sobre todo con la gente que está y ha estado cerca de mí. Por respeto y acuerdos de confidencialidad entre las partes no debo expresar nada más; siempre he hecho el bien. Pasó hace unos meses y sí aprendí que debemos abrir más los ojos y confiar un poco menos.



¿Cuál es su próximo reto?

Mi próximo reto es: intentar día a día fortalecer todo mi entorno empresarial y musical. Y así llevar mi propuesta musical a niveles más altos y quién sabe si colocarme entre los que pudieran hacer “Tours” cada año, por ejemplo: Eddy Herrera “Tour Agradecido”.