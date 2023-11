El ritmo nacional tiene en Rafely Rosario la garantía de la continuidad. Proveniente de la dinastía Rosario, está convencido de que lo suyo es el merengue.



Rafely Rosario prepara una gira que lo llevará por distintos puntos de la geografía americana.



Para el intérprete de “La Camisa Negra” en el ritmo de los dominicanos, no hay tiempo para escatimar. El trabajo duro es lo que queda por delante.



Lo del talento le viene de herencia. Lo demuestra una vez más con el tema “Mujer bonita”, que ha pegado muy bien recientemente. Y que ha vuelto a pegar la semana pasada en el número 1 del chart de Monitor Latino, según una nota de prensa.



Hace cinco meses puso “Ya no somos ni seremos” un tema de Cristian Nodal y Edgar Barrera, compositor este que está nominado como Mejor compositor a los Grammy Awards 2024.



Antes se dedicó durante un tiempo a lanzar canciones, pero desde que trabaja de la mano de Edín Velásquez, las cosas han cambiado.



“Lanzamos ‘Manos de tijeras’ el año pasado, y desde que empezamos a trabajar para darle un giro al proyecto, las cosas se han ido encaminando bien. No es secreto para nadie que el merengue está teniendo un resurgir internacionalmente”, reflexionó.



Advirtió que “también el público está apoyando a como quien dice, son los relevos de la música autóctona de nuestro país”.



Rafely trabaja en un disco que ha titulado “El Caribe” -casualmente-, “esta producción es sumamente variada. Además de merengue tendrá género urbano, salsa, Estamos enfrascados en hacer una producción con todos los estándares de calidad”. Cuenta que han hablado de una posible colaboración con Manny, Silvio Mora, Jandy Ventura, Ala Jazá, Gabriel.



Por su parte Edín Velázquez, manager del artista está convencido de que: “Este año Rafely Rosario, con su agrupación, se ha colocado como uno de los merengueros que más trabajo ha desarrollado, gracias a un equipo que no descansa para posicionarlo como una de las figuras más importantes de la vanguardia joven del merengue. entre otros.

Temas de Rafely impulsan su presencia

Dueño de un rico repertorio con temas como Discúlpame, Cuando falla el amor, Cómo te atreves, Cuando nacen amores, Te presumo, entre otras, la demanda de la presencia del joven merenguero en el mercado estadounidense es una muestra más de la pegada que ha logrado, algo que no puede dejar de aprovechar.