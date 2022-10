Tal y como había advertido, el productor Raphy Pina, publicó un video en Youtube en el que respondió a las acusaciones que había hecho Don Omar sobre la razón detrás de su abandono durante a la gira junto a Daddy Yankee en 2015.

Con videos de la noche del concierto e imágenes de lo que sería el contrato en el que pautaban el acuerdo de la gira y que Don Omar habría incumplido, Raphy Pina respondió al intérprete de “Bandolero” acusándolo de “mentiroso.

En un video de 32 minutos, y grabado desde una celda, el CEO del sello Pina Records desmintió la versión de Don Omar, quien insinuaba que todo en tour “Don Omar vs Daddy Yankee”, estuvo a favor de que el intérprete de “La gasolina” se luciera.

“A pesar de que yo era el productor de Daddy Yankee, yo era del Team Dom y estaba full con él”, expresó Pina.

Según contó, los problemas empezaron cuando Don Omar pirateó el disco de promoción de su tiradera, sin que Daddy Yankee la escuchara antes. “Ese es el primer paso raro”. Yankee, luego le pagó con lo mismo.

Uno de los señalamientos serios que hizo Don Omar durante la entrevista con Chombo, fue que la producción de Pina había comprado la portada del periódico del día siguiente de la primera batalla entre los dos exponentes, a favor de Yankee.

“Al otro día, el periódico dice ‘Daddy Yankee Noquea a Don Omar’, él me pelea y yo le dije ‘papi yo no tengo control del periódico y tú no tienes ni publicista, Yankee tiene publicista, y to la vuelta y tú has tratado mal a la prensa, la prensa no quiere saber de ti, nadie quiere hacerte reportaje, tu no cumples, tú has quedado mal con todo el mundo, nosotros estamos en contra de eso”, relató Pina.

El también esposo de la dominicana, Natti Natasha, señaló que sobre él cayó toda la culpa de cómo fueron ocurriendo todos los acontecimientos, indicando que Don Omar falló porque no se prepraró para esa batalla con el Big Boss.

“Proclamaron a Daddy Yankee ganador, se jodió todo. Yo fui culpable, la culpa fue mía, yo fui responsable, dejé que pasara lo del periódico. ¡Cabrón, tu no ensayaste!, en tu show vi gente sentándote, tú no te preparaste como se preparó ese tipo y los dos tenían canciones para mantener un show en high, que tengo que ver yo, si yo era team Don”.

Además las acusaciones hechas, Pina también habló de una supuesta deuda que tenía Don Omar con él, a quien le cobraría con una de las presentaciones de la gira.

“Otro detalle fue que el dinero que se ganó del Choli (Choliseo), a que no saben a quién le debía casi el 70% en préstamos?. ¡Cuéntale a la gente!, ¿a quién le debías dinero, mucho, cientos de miles de dinero? Se los desconté, me debes tanto. Se puso a decir que le robé”, indicó.

La batalla de versiones parece no acabar. Horas después, Don Omar hizo una publicación señalando que publicará la segunda parte de la entrevista con El Chombo, sin ediciones.