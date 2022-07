Parecería como si Reik significara algarabía, en argot juvenil. Jesús Navarro vestido de negro, con Julio Ramírez y Bibi Marín, menos sobrios y más tropicales se dejaron querer en el Palacio de los Deportes.



La banda que el año próximo cumple 20 años de fundada inició su recorrido de casi dos horas y 22 canciones, del tour Encambio, con Qué vida la mía y Voy a olvidarte.



Jesús expresó cuánta falta le hacía “este contacto con el público dominicano” -probablemente el que más los quiera de la bolita del mundo- que se supo cada letra, y que reconoció cada canción desde el primer acorde. Que «esta banda no es de discos, es de conciertos, de contacto con el público», aclaró.



Qué gano olvidándote, y enseguida un medley con los temas Tu mirada y Peligro, ambas separadas por Niña, a dúo con Kalimba que pudo escucharse gracias a la tecnología. El recurso fue utilizado en al menos en tres ocasiones más a lo largo del concierto.



Me duele amarte, del dominicano Daniel Santacruz y de Laura Lennox, consiguió también el gran coro. Noviembre sin ti; Fui; Inolvidable.



Importante el trabajo de sincronización de imágenes y realidad. Creo en ti, unido a Vuelve. Con la falta que me haces, Pero te conocí, Si me dices que sí, con Farruko y Camilo por secuencia. Un año, con Yatra; Perfecta con Maluma; Sabes, en ida y vuelta por lo urbano. Yo quisiera, del primer disco; y Ya me enteré con Nicky Jam (siempre a través de la pista secuenciada). Y finalmente Ráptame.



Ya en finales Aleluya grabada a dúo hace tres años con Manuel Turizo; Indeciso con J Balvin; Amigos del featuring con Maluma y el final de verdad con Me niego, con Ozuna y Wisín.



Reik. Huella que dejan siempre que vienen.