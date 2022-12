Amaury Sánchez dirige una vez más el espectáculo, con nuevos artistas

Héctor Aníbal, uno de los artistas más completos de República Dominicana -actúa, canta, baila- y encabeza otra vez el espectáculo de Rock Sinfónico que, producido por el maestro Amaury Sánchez, llega este sábado, a las 8:30 de la noche al escenario de la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito.



El trabajo previo para llegar hasta el momento en que se abre el telón es arduo. Arreglos, ensayos, más ensayos…



Se trata de un espectáculo con la Orquesta Filarmónica de Santo Domingo, dirigida por Amaury Sánchez, que además ha hecho los arreglos.



También la producción y la dirección artística corren a cargo de Amaury, que ha seleccionado algunas de las canciones más emblemáticas del rock de todos los tiempos para una única función.



En esta ocasión el Invitado Especial es Iván Carbuccia, una de las mejores guitarras de la música dominicana, sea en jazz, rock o cualquier otro género.



El espectáculo está estructurado en 24 temas que serán interpretados por las voces del ya mencionado Héctor Aníbal, Max Martínez, Benny Hiraldo, Leonor García y Omar Henríquez.



Cada uno de ellos con su historia propia. Martínez por ejemplo fue de las bandas Tabuteck y New Page; Héctor Aníbal fue el vocalista de Transfusión; Eddy Alba cantó en Uranio; mientras que Benny, Leonor y Omar pertenecieron a Sociedad Tabú.



Canciones y referencias



El concierto estará sustentado en temas como “Dust in the wind” del compositor Kerry Livgren, del álbum Point of Know Return (1977), del grupo Kansas; del mismo grupo, pero del álbum Leftoverture (1976) “Carry on my wayward song”.



Otro de los grandes clásicos del rock de todos los tiempos es “Hotel California” (1976) del álbum homónimo del grupo Eagle, una creación de Don Felder, Glenn Frey y Don Henley.



“I don’t wanna miss a thing”, que estuviera nominada a los Oscar como mejor canción original en 1998, por el grupo Aerosmith, y compuesta por Diane Warren, forma parte del concierto de este sábado.



Otro tema que no puede faltar es “November rain, separate ways”, de Guns N’ Roses, compuesta por Axel Rose, del disco Use your ilussion (1991).



La muy popular “Bohemian rhapsody”, fue escrita por Freddy Mercury para el álbum A night at the opera, de 1975, del grupo Queen. Dos más de Queen aparecen en el rundown, “We are the champions”, también de Mercury, del álbum de 1877 News of the World; y “Under pressure”, de david Bowie perteneciente al álbum Hot Space de 1982.



Entre otras canciones que han pertenecido a los repertorios de bandas como Metálica y Led Zeppelin. “Estaremos acompañados de la Orquesta Filarmónica de Santo Domingo compuesta de 71 músicos y con una banda de rock conformada por excelentes intérpretes. En total 80 en escena. Y en esta oportunidad le haremos un un merecido reconocimiento al guitarrista Iván Carbuccia por su gran trayectoria musical”, ha dicho el maestro.

Datos importantes

Concierto: Rock Sinfónico

Lugar: Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito

Día: Sábado 10 de diciembre

Hora: 8:30 pm

Producción y dirección artística y musical: Amaury Sánchez

Acompañamiento: Orquesta Filarmónica de Santo Domingo

Invitado especial: Iván Carbuccia

Vocalistas: Héctor Aníbal, Max Martínez, Benny Hiraldo, Leonor García y Omar Henríquez

Boletas: Platea (A a la P) RD$5,000; Platea (Q a BB) RD$4,000; Balcón RD$3,000 A la venta en Uepa Tickets