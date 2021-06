Romeo Santos y Niní Cáffaro se llevan Gran Soberano

Acroarte y Cervecería Nacional resolvieron organizar una ceremonia para reconocer lo mejor del 2019 y 2020

El astro de la música Romeo Santos y la leyenda de la canción dominicana Niní Cáffaro recibieron un Gran Soberano cada uno en la doble gala que organizaron la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) y la Cervecería Nacional Dominicana, bajo la producción de Caribbean Media World y René Brea.

“El rey de la bachata” obtuvo el máximo galardón por su impacto musical del 2019, como resultado del exitoso disco Utopía y de la intensa gira de conciertos que realizó por todo el país caribeño.

“Para mí es un inmenso placer, un honor recibir este premio. Quiero agradecer a Acroarte, a la Cervecería Nacional, a todos los medios de comunicación, a toda mi fanaticada en República Dominicana, y también a Zumaya Cordero”, dijo el multipremiado cantautor al final de la ceremonia que se transmitió a todo el país por Color Visión (canal 9), y para Estados Unidos a través de Televisión Dominicana.

Motivó a los jóvenes artistas a mantenerse firmes a pesar de las altas y bajas del negocio de la música. “Entender que lo más importante para cualquier ser humano es mantener su autenticidad, y siempre recordar que si eso fue lo que te llevó al éxito, no cambies”, agregó en presencia de Cándida Hernández, vicepresidenta de Mercadeo y Estrategia de la CND, y Alexis Beltré, presidente de Acroarte.

De su lado, Niní Cáffaro dio las gracias por este reconocimiento que distingue una trayectoria de 62 años en el arte. “Gracias a Acroarte, a la Cervecería Nacional Dominicana, a quien le di 25 años de mi vida; gracias al maestro Rafael Solano, quien ha sido mi mentor y guía; gracias principalmente a mi familia, a mi esposa, a mis nietos y a mis bisnietas. Y gracias también a ti, a ti que me estás viendo, a ti pueblo dominicano que me has mimado con tus aplausos por tantos y tantos años”.

Parte de los galardonados

Renglón Clásico 2019

1. Cantante Lírico

• Nathalie Peña Comas (La Traviata)

2. Coreógrafo

• Alina Abreu

• Aladino

3. Obra Teatral

• La Magdalena (Guillermo Cordero)

4. Teatro Musical

• Jesucristo Superstar

Renglón Clásico 2020

1. Obra Teatral

• Cambumbo

Renglón Cine 2019

1. Comedia Cinematográfica

• La barbería

2. Director de Cine

• Natalia Cabral y Oriol Estrada

(Miriam miente)

Renglón Cine 2020

1. Director de Cine

• Héctor Valdez (Malpaso)

Renglón Comunicación 2019

1. Programa Diario de Entretenimiento

• El Show del Mediodía

2. Programa de Humor

• El Show de Raymond y Miguel

3. Animador

• Caroline Aquino

4. Presentador de Televisión

• Nahiony Reyes

5. Revista Semanal de Variedades

• Es temprano todavía

6. Programa Regional de Entretenimiento

• Buena noche

7. Programa de Temporada

• Dominicana’s Got Talent

8. Comunicador Destacado en el Extranjero

• Esperanza Ceballos

9. Comediante

• Raymond Pozo

10. Locutor

• Luinny Corporán

11. Programa temático de Entretenimiento

• Énfasis

Reglón Comunicación 2020

1. Programa Diario de Entretenimiento

• El Show del Mediodía

2. Revista Semanal de Variedades

• Es temprano todavía

3. Comunicador Destacado en

el Extranjero

• Brea Frank

4. Locutor

• Anyeli Báez

5. Youtuber del Año

• Santiago Matías

6. Programa Digital del Año

• “El Show de Silvio”

Reglón Popular 2019

1. Orquesta del Año

• Héctor Acosta “El Torito”

2. Conjunto Típico

• Banda Real

3. Compositor y/o Autor de Letras

• Romeo Santos

4. Bachata del Año

• El beso que no te día

Compositor: Romeo Santos

5. Merengue del Año

• Lámpara pa’ mis pies

Compositor: Juan Luis Guerra

6. Salsero del Año

• Yiyo Sarante

7. Bachatero del Año

• Elvis Martínez

8. Álbum del Año

• Utopía

9. Artista Urbano

• El Alfa

10. Cantante Solista

Manny Cruz

11. Concierto del Año

• Llegando voy

Productor: Edmundo Poy

12. Espectáculo del Año

• Morisoñando

Productor: René Brea

13. Colaboración del Año

• Millonario

Intérpretes: Romeo ft. Elvis Martínez

Renglón Popular 2020

1. Merengue del año

• Santo Domingo

Compositor: Manny Cruz

2. Artista Urbano

• El Alfa

3. Concierto Streaming del Año

• El Torito Mundial

Productor: René Brea

4. Colaboración del Año

• El Juidero

Intérpretes: Bulin 47 y Chimbala

5. Revelación del Año

• La Ross María