Ivan Ruiz enseña músculos de la nueva programación que debe concretarse en febrero del próximo año

“Todo lo nuevo de RTVD empezará a partir de febrero, en el mes de la Patria”, dijo Iván Ruiz en la presentación de los talentos con que ya cuenta el canal principal del Estado.



El director general de la corporación de Radio Televisión Dominicana -cuyas siglas han vuelto a ser RTVD-, hizo otro anuncio importante en la tarde noche del martes: “ya se encuentra en preproducción “la primera serie para televisión, de carácter histórico y familiar”, que se exhibirá a través del canal.



Con esas dos premisas se pudiera decir que cierra el año con grandes perspectivas para el 2023.



Por eso es importante enseñar músculos. Que lo que no se muestra es como si no existiera.



“Hoy presentamos ante ustedes a los nuevos talentos de RTVD, que formarán parte de los programas que transformarán la programación a partir del 2023 y nos llena de satisfacción que no son profesionales que le hemos quitado a otros canales, sino que no habían tenido una nueva oportunidad de volver a la televisión y aquí la están encontrando”, expresó Iván.



La Avanzada



Lo que podría llamarse la nueva etapa comienza tan rápido como este mismo jueves 1 de diciembre.

Para eso, Iván Ruiz con su equipo han concebido el programa “La Avanzada”, que reunirá cada noche, durante una temporada, a los nuevos talentos que le darán nuevo rostro al canal 4 en el 2023.



Durante las dos horas de transmisión de “La Avanzada” se presentarán contenidos de al menos ocho microprogramas que a partir del 2023 se convertirán en programas completos y formarán parte esencial de la parrilla programática de RTVD. O sea, como el proceso de merinación de una semilla.



“La Avanzada” hará reportes en vivo desde puntos culturales y de entretenimiento de la ciudad de Santo Domingo, así como otros contenidos de actualidad.



Más contenido



Ruiz destacó la presencia del elenco infantil que integrará el programa vespertino “La Avanzadita”.



Esta será la un reflejo de lo que está llamado a ser el espacio televisivo “Topi Tok”, que a decir del ejecutivo será un “componente fundamental de la nueva programación basada en temáticas sobre la familia, la cultura, la educación, el entretenimiento y el afianzamiento de la dominicanidad”.



Iván Ruiz confirmó que están avanzados los trámites para la implementación del Instituto de Comunicación Audiovisual y la señal internacional de RTVD, dirigida a todos los dominicanos que viven en el extranjero.



“Hemos esperado un tiempo porque estábamos en el proceso de que lleguen los equipos porque en el canal no tenemos la infraestructura técnica para desarrollar y poner al aire los programas que están diseñados desde hace meses”, manifestó.



Sobre la señal internacional, el director de RTVD explicó que se trata de una idea del presidente Luis Abinader de que República Dominicana tenga un canal que se vea en el extranjero al mismo nivel de cualquiera de las televisiones públicas del mundo.



Como buena noticia, reveló que comenzaron a llegar equipos tecnológicos fruto de la inyección de 226 millones de pesos dispuestos por el gobierno para el equipamiento del canal ante su precaria situación técnica para operar.



Entre las novedades, el director de RTVD también resaltó que está en conversaciones con productoras de España para realizar formatos educativos grabados en República Dominicana.

Los TopiTokers son un adelanto del futuro de la televisión dominicana. Talentos de RTVD, La Avanzada. Cool-Turama, Dominic Fuentes y Aquiles Correa, a los lados Luly Rocha y Carlos Almánzar.

Talento del canal para varios adelantos

Lumy Lizardo, Raeldo López, Aquiles Correa, Carlos Almánzar, Lissette Selman, Dominic Fuentes, William Díaz, Luis José Germán, Luly Rocha, Héctor Sierra, Erlín Saúl, Kris Viñas, Martha Cabral, Carla Morel, Leyla Yépez y Anthony Bruno forman parte de “La Avanzada”, que se transmitirá de 8:00 a 10:00 de la noche por el canal 4. Otros talentos del canal son Pamela Moquete, Deyanira Yasmín, Fénix Pérez, Francisco Mota (Pito) y Mabel López.



Mientras Laila Taveras, Gilbert Cabrera, Dangely Astacio, Angie Sánchez, Fahdly Samira Jacobo, Aitór Rodríguez, Alvin Sánchez, Clara Mancebo, Ernesto Mancebo, Keren Montero, Sheirelis Cabral y Zeraliz Acosta componen el equipo de los “topitopkers”, que estarán en la conducción del programa infantil “La Avanzadita”.