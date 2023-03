Email it

El dos veces ganador de la Palma de Oro, el director sueco Ruben Ötslund ha sido escogido presidente del jurado del Festival de Cannes, que se realizará del 16 al 27 de mayo próximo, en la Riviera francesa.



Ötslund tiene en su haber con tan solo 48 años, el muy destacable honor de haber recibido en dos ocasiones el premio principal del festival de cine más importante del mundo.



Dos de los filmes más bizarros vistos en Cannes en mucho tiempo, The Square, ganó en 2017 la Palma de Oro. La segunda vez fue en la pasada edición, donde volvió a ganar el soñado premio con The Triangle of Sadness.



Falta por anunciar el resto de los jurados.

Inicios y sus películas hasta la fecha

Las otras veces que estuvo en Cannes lo hizo en el segmento Una Cierta Mirada, en 2008 con Happy Sweden y repitió en 2014 con la ganadora Snow Therapy, aunque tres años antes había competido en la Quincena de los Realizadores con Play (2011). También ha dirigido los filmes The Guitar Mongoloid (2004), con la cual debutó e Involuntary (2008).



Ruben Östlund comenzó como director de cortos y películas en la década de 1990, de manera autodidacta, y terminó estudiando en la Escuela de Cine de Gotemburgo, donde se graduó en 2001.