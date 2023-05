Email it

La XXIII edición del Santo Domingo Jazz Festival Casa de Teatro tendrá lugar en esa sede del 1 de junio al 27 de julio.



Freddy Ginebra no deja de trabajar un día, ni si quiera las pocas veces que ha estado enfermo. El Duende, como se le conoce en los corillos artísticos de República Dominicana, fue el encargado de dar a conocer la realización de la XXIII edición del Santo Domingo Jazz Festival.



El evento, como siempre ocurre, se realizará los jueves de junio y julio.



El festival es no solo uno de los más permanentes de Jazz, sino de los de más calidad. “Tendremos una cartelera de lujo con grupos internacionales y de República Dominicana”, afirmó Freddy Ginebra.



“Santo Domingo Jazz Festival nació en el 2000, como una iniciativa que diera espacio y desarrollo a las agrupaciones y cultores del género en República Dominicana, y en especial de la capital”, explicó Freddy.



El fundador de Casa de Teatro defendió que uno de los más importantes objetivos al crear el festival fue dar la posibilidad de admirar la evolución de las agrupaciones de jazz dominicano, a precios asequibles.



El Santo Domingo Jazz Festival también ha servido como trampolín para que otros gestores incurran a en este tipo de evento, y así entre muchos ampliar el descubrimiento y desarrollo de nuevos talentos nacionales e internacionales.



En la rueda de prensa estuvieron presentes representantes de las entidades que respaldan el festival en calidad de auspiciadores.



Programación



Como se dijo arriba, el evento tendrá lugar exclusivamente cada jueves de los meses de junio y julio.

Jueves 1 Junio / Federico Méndez Jazz Combo (ft. Amanda Sánchez).

Jueves 8 Junio / Javier Robiu / Oscar Micheli Trio. Artista invitado: Jose Luis Guitierrez.

Jueves 15 Junio / Patricio Bonilla y su Latin Project.

Jueves 22 Junio / Adrien Brandeis Cuarteto.

Jueves 29 Junio / Manerra y su banda.

Jueves 6 Julio / Sebastián Murena Trío

Jueves 13 Julio / Jazz Night

Jueves 20 Julio / Jhon Martez Quintet Esencia

Jueves 27 Julio / Simón Bolívar Jazz big band

Este festival es de los más antiguos y persistentes, no solo del país, sino de la región del Caribe. l alfonso Quiñones

Auspiciadores del festival de jazz

Banreservas, Casa Brugal, Ministerio de Turismo, Texaco, Lanco, Típico Bonao, Ayuntamiento del Distrito Nacional, Jazz en Dominicana, los grupos de Comunicaciones Editora Listín Diario – Emisora 97.7 FM, Compacillo.com, Banco Popular Dominicano, Centro Cultural de España, Cerveza República, Alianza Francesa, Artis.