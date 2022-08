Bajo la producción de Edilenia Tacktuk y Bianca García, el programa se estrenó este sábado 6 de agosto a las 10:00 a.m. a través de Color Visión

La dulzura y las ocurrencias de Sofía Globitos llegan por fin a la televisión local dominicana, tras 9 años de creación del personaje ingeniado por la actriz y licenciada en educación temprana, Bianca García.



La intención detrás del espacio creativo, que llega a los padres como un suspiro de alivio y una alternativa de entretenimiento sano, es que República Dominicana pueda ser parte de la lista de países que cumplen con la Convención sobre los Derechos del Niño, que en su artículo 17 establece que niñas y niños tienen derecho a recibir a través de los medios de comunicación, información para su bienestar y desarrollo. Sólo países como México, Colombia, Argentina, Perú y Costa Rica, cumplen con eso.



Edilenia Tacktuk, quien fue productora del espacio infantil Sábado Chiquito de Corporán, hace 30 años, y ahora también estará detrás de la producción de este nuevo programa, contó que desde que salió la promoción han recibido cientos de mensajes de madres que aplauden esta noticia y que están deseosas de que sus hijos vivan una experiencia de televisión, “para que suelten un poco la tecnología”.



“Este proyecto tiene la finalidad de ser televisión divertida para los niños dominicanos. Este proyecto quiere ser un nuevo universo que pueda activar la imaginación de los niños, además de todos los segmentos creados para el formato, tendremos la participación de un grupo de niños que saldrán a la televisión y expresarán sus ideas sin miedo”, aseguró la productora.



Dentro de los segmentos que ofrecerá el programa, están Saltabon, Titité, Hola Sofií, Sube Sube, Familia Súper Especial y Ruum Ruum, además de contenido educativo, como Libro Sabelotodo, Cachivarte, El Gran Minuto, Leo Leo y Puerta fantástica, entre otros.



Diversas personalidades estuvieron presentes en el evento, acompañadas de sus hijos que disfrutaron más que nadie del lanzamiento. Entre ellos, Liondy Ozoria, quien expresó a elCaribe que desde que supo del proyecto se emocionó porque entiende que era muy necesario. “Había un espacio vacío. Me hizo sentir que hay esperanza. Casualmente, mi hijo Alessandro va a formar parte y también es algo que hace que uno sienta que algo muy bueno va a surgir con esto”.



Un programa de temporada



Sofía Globitos Superstar, es una temporada de 22 programas de televisión, que salió al aire este sábado 6 de agosto a partir de las 10:00 a.m. por Color Visión, canal 9, hasta el 31 de diciembre.



Esta temporada, que está diseñada con guiones inspirados en valores, el respeto, la creatividad, la sabiduría y diversión, estará armonizado principalmente con música. A partir del 13 de agosto una producción de 25 canciones, que incluyen “Ritmo de la felicidad”, “Shubiruwa”, “Como Yo” y “Boom Boom”, estarán disponibles en las plataformas digitales.



Dos globos y Checha



Dos globitos que le dan levedad a sus trenzas, vestidos coloridos, su gran compañera, la muñeca Checha y una gran sonrisa, de la mano de una experimentada productora, devolverán la magia a la televisión infantil dominicana. Sofía está feliz con su nuevo espacio y con todos los amiguitos que le acompañarán. Aunque Bianca no estuvo presente durante el encuentro, la pequeña Sofía habló por ella. “Este programa va a estar chulísimo. Vamos a tener concursos, actuación, y la familia entera lo va a poder disfrutar. Ser Sofía es chulísimo porque me siento cómoda, esa soy yo. Checha también, y siempre se viste igual que yo”, comentó en el evento.

Color Visión y su compromiso con los niños

El Canal 9 ha venido demostrando el compromiso que tiene con los niños y del deseo por entretenerlos desde el 1991, cuando salió al aire por primera vez el programa infantil Sábado Chiquito de Corporán, ahora quiere reafirmarlo con Sofía Globitos. “Para nosotros, Color Visión, estamos muy felices, porque estamos abriendo un espacio a los niños que hace 30 años inició con Sábado Chiquito de Corporán. Debido al tiempo, salió del aire y estamos volviendo abrir ese espacio y qué mejor forma que hacerlo con Sofía y una productora probada como Edilenia, que ha ganado premios por su trabajo”, aseguró Domingo Bermúdez, CEO de la televisora Color Visión.