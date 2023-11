El evento marcó un hito en la historia de la música dominicana

El domingo, por fin, se realizó el muy sonado Súper Mega Ultra Merengazo, que por segunda vez se realiza en Jarabacoa. El maratón musical comenzó a las 3:00 de la tarde y concluyó a la 1:43 minutos de la madrugada, ya lunes.



Tuvieron razón Luis Medrano y el senador Rogelio Genao en que Jarabacoa se convirtió en la capital mundial del merengue. Al menos por un día, o exactamente medio día.



La música de Osvaldo y sus Clásicos, muy buena agrupación merenguera de Jarabacoa, abrió el imaginario telón de La Confluencia -lugar donde debe construirse urgente un anfiteatro como el de Puerto Plata-, que aquí no hay playas; y definitivamente el turismo extranjero hacia Jarabacoa pasará por la alternativa del turismo cultural.



La orquesta había sido anunciada por Aquiles Correa y Jochy Santos. Confetis y humo. Osvaldo recibió un reconocimiento de los organizadores. Cantaron Yo quiero amarte una vez más, Yeny, y Alza tu copa.

Les siguió el muy movido grupo A Fuego (Puerto Rico), con un sonido muy actual y elegante a la vez. El beso que no le di, Amigos con derecho, Bebé dame, que este año lanzaron en colaboración con Elvis Crespo. Y No la voy a engañar, el tema-visa para República Dominicana.



Después le tocó el turno a Wilfrido Vargas. El Rey de Altamira, que acaba de ser agasajado en su pueblo natal, y sigue llevando su merengue por el mundo, hizo un show lleno de movimiento, retando continuamente a sus cantantes Eddy Rafael, Vicky María y Mike Trivino con El Africano, Abusadora, Comején. Jardinero y Arriba las manos. Fue homenajeado, así como el productor que impulsó el merengue en los 70 y 80, José Tejeda y el periodista Joseph Cáceres. Al finalizar le esperaba un helicóptero muy cerca para llevarlo al Aeropuerto del Cibao donde lo aguardaba un avión para Puerto Rico. Allí se debió presentar a las 7:00 de la noche.



Kiko el Presidente inició con Vamos pa la playa, El ramillete y otro temas. La Banda Real también representó al merengue típico, con Esa mujer, La rubia y yo y Quién.



La gran soberana, Fefita La Grande, movió al público con un repertorio de temas como Te menea o te apea, La chiflera, Vamo a hablar inglés, entre otros.



Si al comienzo había aún algunas zonas, sobre todo del centro despobladas, pronto todo estuvo cubierto y con Milly Quesada: que comenzó con Juanita. Vive, De un lado tú, Vive, Solo contigo, en una de las mejores y más movidas presentaciones de esta cumbre merenguera.



Le siguió Jandy Ventura y el Legado. La propuesta queda cada vez mejor, y las coreografías involucran a toda la orquesta. Jandy y los muchachos fueron reconocidos por Carlos Batista, Ramón Almánzar y Alfonso Quiñones, quienes a su vez recibieron sendas medallas por sus aportes al género, como periodistas.



Fernando Villalona, arrasó con Tabaco y Ron, Amaneciendo, coló de contrabando la balada Delirante Amor y Baile en la calle. Después Ala Jazá, en una movida presentación en su terruño, regaló al público ya eufórico Mi forma de ser, Simplemente, Te soñé, Con quien te olvido, y Nadie se meta.



Sergio Vargas: Dile, Vive. Qué te has creído, Si algún día la ves, Madre mía, La ventanita, La pastillita. El Negrito de Villa llegó con atuendo y sombrero rojos y pantalón negro. Le siguieron el Conjunto Quisqueya, quienes pusieron Saludos, saludos y La trulla navideña.



Les siguió, grande Miriam Cruz con Que sí somos amantes, La Loba, Juana la Cubana y La carnada. Posteriormente Ramón Orlando defendió Weo, Tu mujer, De que me sirvió quererte, No hay nadie pa sustituirte.



Y Bonny junto a su hermano Richy Cepeda hicieron La fotografía, La asesina, Ay doctor; mientras Kinito Méndez llevó el Suá suá, Cajamba, El pronóstico, un fragmento de Hay un hoyo y con Rikarena Cuando el amor se daña.



Ya en las conclusiones Aramis Camilo, siempre de rojo, hizo Susana, Repollo, Varita y Motor. Entonces fue la conjunción de Peña Suazo con Traigo fuego Déjalo ahí Candela pura Dios me tiene a mí lo mío. Mi mujer me gobierna y Tú mueres aquí, e invitó a Silvio Mora a unirse a su orquesta para hacer Carrito rojo y Llegó el pavo.

El Negrito de Villa con la voz nítida movió al público. Luis Medrano, apático a las fotos, quiso sin embargo a fotografiarse con Bonny Cepeda y su hermano Richie, juntos otra vez. El senador Rogelio Genao y el alcalde Yunior Torres, al final del show, reconocieron a Peña Suazo y a Silvio Mora. Jandy y el Legado, uno de los shows más imponentes de todo el maratón. . El empresario que movió el merengue en los 70 y 80, José Tejeda, reconoció a Wilfrido y éste lo reconoció a él.

Animadores de lujo en Jarabacoa

Esta edición del Súper Mega Ultra Merengazo, el gran carnaval del merengue tuvo presentadores de lujo en Jochy Santos, Aquiles Correa, Rubio Charlie, Julio Clemente, Audry Bremont y Ashley Michelle, quienes también recibieron medallas de las manos del senador Ramón Rogelio Genao y del alcalde Yunior Torres. Los animadores mantuvieron fluyendo con maestría la diversidad de estilos, desde los clásicos hasta las innovadoras fusiones, y crearon una sintonía única que no es fácil de lograr. La dirección artística fue de Rafael Taveras.