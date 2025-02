La cantautora pop dominicana ha colocado temas que se han convertido en hits. Ahora lanza esta bachata con aires pop que tiene muchas posibilidades de tener éxito.



Con 38 años siendo una figura pública desde su infancia, la cantautora dominicana Techy Fatule, acaba de lanzar su nueva canción, “Cariñito”.



La hija de Tania Báez y Carlos Alfredo Fatule, demuestra que de casta le viene al galgo.

Se trata de una bachata escrita y producida por ella misma y co-producida por Virgilio Feliz Jr. con la cual reafirma su versatilidad y compromiso con la música dominicana..



“Cariñito” es una declaración de amor envuelta en el inconfundible ritmo de la bachata, resaltando la esencia melódica y sentimental del género con un toque moderno y personal. “Siempre me ha apasionado la música de mi tierra, y cada vez que tengo la oportunidad de explorar nuestros géneros, lo hago desde el respeto y con el corazón. ‘Cariñito’ es mi forma de celebrar la bachata, un ritmo que nos representa en el mundo”, expresó Techy sobre este nuevo lanzamiento.



Con este sencillo, Techy Fatule no solo rinde homenaje a la bachata, sino que también busca proyectar a través de los audiovisuales la belleza y versatilidad de la República Dominicana, convirtiendo su música en una ventana para el mundo.



“Cariñito” ya está disponible en todas las plataformas digitales y promete convertirse en un himno para los amantes de la bachata y la música romántica.



Autora del tema Que me quedes tú, Todo me gusta de ti, Tú me quieres más, Techy empezó a cantar a una temprana edad, y aparecía frecuentemente en espectáculos musicales y teatrales infantiles. así como en comerciales. obtuvo un Premio Soberano en 2022.​ En 2023 logró una nominación en los Premios Grammy Latinos por su sencillo “Que me quedes tú”.