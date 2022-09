La mejor baladista dominicana de las nuevas generaciones, Techy Fatule, se presentará por primera vez en Escenario 360, con su gira “A mí me vale” tan pronto como el viernes 30 de septiembre.



Aseguró que pronto ofrecerá por primera vez un concierto en Jarabacoa, junto a Badir.



Para referirse a Techy Fatule, ya no es necesario mencionar a sus padres.



Su nueva etapa creativa y de presentaciones, la mantiene en ascenso, “como un avión que solo ve nubes delante, pero que va a una velocidad de la cual no tiene noción”, como le dijo Peña Suazo, su compañero de gimnasio, hace poco.



“Por primera vez experimento algo con lo cual soñaba de niña. Que la gente cante mis canciones en mis conciertos. Quitarme el audífono y escuchar al público es una experiencia que no te puedes imaginar”, dijo a quien suscribe el miércoles en el programa Famosos Inside, que se transmite de lunes a viernes a las 4:00 pm por CDN, canal 37.



Techy se emociona por el hecho de saber que alguien en un concho entone una canción suya: “No te imaginas lo que eso significa”, asegura.



Espontánea, fresca, chispiante, con ese sentido del humor que ha heredado de sus padres, asegura que su mamá, Tania Báez, es la que más hace bulling en la familia.



Temas suyos como “Tú me quieres más”, con 1,8 millones de vistas en Youtube; “Puntos transparentes” (1,1 M); “A mí me vale”; “Llórame (1,2 M), “Otra vez” (1,5M); “Amor para la historia” (1 M), entre muchas otras.



Este concierto es producido por La Oreja Media Group y su manager es Porfirio Pina (Popi). Cuenta con el apoyo de AFP Crecer, Banreservas y Jumbo. Las entradas se venden en Uepa Tickets a los siguientes precios: VIP $3,790 y General RD$2,165. Para los que deseen participar en el Meet and Greet, posterior al concierto, deberán obtener una boleta más a RD$1,625.