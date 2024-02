EFE.- El artista de música «country» Toby Keith, autor de varios álbumes superventas de este género en Estados Unidos, falleció a los 62 años a causa de un cáncer de estómago, según confirma su web oficial.

«Toby Keith falleció la pasada noche en paz y rodeado por su familia», señala el comunicado publicado cerca de dos años después de que este músico condecorado con la Medalla Nacional de las Artes de su país diera la noticia de su enfermedad.

Keith vendió en torno a 40 millones de discos, gracias sobre todo a sus 19 álbumes de estudio publicados (el último ‘Drinks After Work’ de 2013), cinco de los cuales alcanzaron en Estados Unidos el número 1 en la lista génerica de este estilo.

Su Carrrera

Keith (Clinton, 1961) conoció el éxito en 1993 a partir del lanzamiento de su primer sencillo, ‘Should’ve Been a Cowboy’, uno de los grandes «hits» de su carrera y la canción «country» más radiada de la década. No fue su único tema de gran alcance comercial, como prueban ‘As Good As I Once Was’, ‘Beer For My Horses’, ‘He Ain´t Worth Missing’ y ‘A Little Less Talk and a Lot More Action’, entre muchas otras.

En esa lista también cabe ‘Courtesy Of The Red, White And Blue’, una diatriba sobre el patriotismo publicada tras los atentados del 11-S y la muerte de su padre en un accidente de coche, la cual fue objeto de enfrentamiento con el grupo Dixie Chicks por «identificar el country con la ignorancia».