La hija de John Travolta y Kelly Preston está invitada al XV Festival de Cine Global de Santo Domingo

Ella Travolta es una novel artista invitada al XV Festival de Cine Global Dominicano. Si a alguien no le es familiar ese apellido nunca vio la película Saturday Night Fever (Fiebre del sábado a la noche), que puso a bailar a una generación. Eso fue con su padre. EllaBlue actúa en películas como The Poison Rose (2019) y Get Lost (2022).



Con tan poca edad ha vivido la pérdida de su mamá, la actriz Kelly Preston en 2020, por un cáncer y, antes en 2009, de su hermano Jett con solo 16 años, por la enfermedad de Kawasaki.



EllaBlue es una joven de 22 años, dueña de una gran belleza natural, que se negó a ser grabada en video, por presumida. No estaba maquillada. Sin embargo es una joven sencilla y sensible, de voz queda y dulce.

elCaribe conversó con Ella Travolta horas antes de la inauguración de la XV edición del Festival de Cine Global.



¿Cómo es el papel que desempeña en Get Lost?

Yo hice de Alicia, justamente la Alicia del País de las Maravillas.



¿Por qué recomendaría este filme si Ud no fuese quien es?

La recomendaría porque se trata de una aventura que incluye una muy hermosa historia de amor. Es también la historia de una persona joven de mi generación que trata de encontrarse a sí misma. Esto, en un mundo que puede parecer muy denso y confuso pero que a la vez es muy simple.



¿Cuánto hay de usted misma en ese personaje?

Claro que sí, que hay mucho de mí en esa película. Todavía estoy tratando de encontrarme a mí misma.



¿Cómo prepara sus personajes??

Cada rol tiene una preparación diferente. Lo primero que hago es adentrarme en el guion. Cada papel lo estudio y trato de asumir las emociones que demanda el personaje.



¿Usted estudió actuación o le viene por el ADN?

Crecí viendo a mis padres actuar. Así que tengo esta vena artística desde que nací. Desde pequeñita tuve la experiencia de moverme como cosa normal en los sets de rodaje.



Cuando está inconforme con una escena, o sea que no ha quedado como Ud espera, ¿qué hace?

Bueno, le pregunto al director si podemos tratar de hacer algo diferente. Me gusta discutir con el director cómo yo podría mejorar mi parte en la escena.



¿Cómo fue trabajar con su padre John Travolta y con Morgan Freeman en The Poison Rose?

Eso fue emocionante. Fue maravilloso el poder trabajar con mi padre. Siempre es fantástico trabajar con él. Y trabajar con Morgan Freeman fue sumamente emocionante, porque es un gran actor con mucha trayectoria.



¿Ser hija de dos celebridades ha sido una bendición o algo que se ha convertido en un lastre?

Estar en el centro de los focos de los medios es algo siempre difícil de afrontar. Pero siempre ha habido mucha gente amable, que me han tratado muy bien y nos han tratado como familia. Siempre me he sentido conectada con el público y he podido sentir el amor de la gente a nuestro alrededor. Mis padres han sido no solamente los mejores padres, sino también excelentes maestros en el mundo del arte. De modo que me siento muy afortunada de haber podido aprender de ellos



¿Y qué lección de vida le dejó su mamá la actriz Kelly Preston?

(Suspira) Mi madre me dejó muchas lecciones. Una de las más importantes fue ser muy dedicada a lo que yo quiera ser en la vida. Y trabajar muy duro para poder obtenerlo. Y al mismo tiempo tratar amablemente a todo el mundo, de una forma igualitaria.



A veces cuando uno es adolescente o muy joven tiende a la rebeldía contra las cosas sagradas, ante pérdidas tan duras. Su hermano, su mamá… ¿Cree usted en Dios o pertenece a la Cienciología?

Definitivamente, yo considero que hay algo muy superior allá afuera. Y aprecio todas las diferentes creencias que existen en el mundo. Eso resulta para mí no solo muy interesante sino maravilloso.

Para responder la primera parte de la pregunta, sobre cómo he afrontado las pérdidas de mi vida es muy importante a tus seres amados ccerca de ti. Y continuar trabajando insistentemente en busca de lograr la felicidad.



Usted es modelo, actriz, cantante. ¿Dónde se siente mejor?

Yo honestamente creo que las tres cosas van bien juntas. Se acoplan unas a otras. En una película tú puedes actuar o cantar o escribir una canción para la película. Así que cantar y actuar salen naturalmente. Y en cuanto al modelaje, si decides serlo, lo disfruto también.



¿Cuáles son los Colores del amor??

¡Oohhh! Ese es el nombre de mi EP que sale al público dentro de dos meses.



¿Cómo se le da el baile?

Me gusta bailar. Aunque no sé si sea tan buena como mi padre, pero sí me gusta bailar.



¿Cuántas veces ha visto Saturday night fiver?

Yo no sé, muchas, muchísimas veces.



¿Cuál fue la primera película que recuerda haber visto?

Soy muy joven pero debió ser a los dos o tres años y probablemente alguna animada de Disney o una de mis padres. Pero es una buena pregunta. Ahora quiero saber yo. Le voy a tener que preguntar a mi padre.



¿Cómo es vivir con un aeropuerto en casa?

Creo que es algo muy surrealista porque es sorprenderte, aunque a veces no tengo conciencia de ello. Mi padre es un piloto fantástico, experto; esa es una de sus pasiones.



¿Ha recibido clases de pilotaje?

No, pero pienso hacerlo en algún momento. He ido en cabina con mi padre y lo he intentado, pero no.



¿Le gustaría ser una chica Bond?

¡Ohhh, siii! Amo esas películas. Sobre todo las más viejas. Y las nuevas. Me gustaría ser parte de eso y pilotear un avión.

Experiencia

Desde pequeñita tuve la experiencia de moverme como cosa normal en los sets de rodaje de las películas, con mis padres”

Aeropuerto propio

Tener un aeropuerto en casa es algo muy surrealista, porque es sorprenderte, aunque a veces no tengo conciencia de ello”