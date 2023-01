Email it

Las opciones incluyen a Sergio Vargas, Miriam Cruz, Fefita la Grande, María Díaz y Ramón Orlando, entre otros

En el fin de semana de Reyes Magos, que tendrá el lunes libre, ha mermado evidentemente la actividad artística.



Pocas son las propuestas. Y menos aun para los pequeños de la familia, que el martes irán a clases.



Este viernes 6 de enero, Día de Reyes Magos, hay despedida de las fiestas navideñas extendidas en el Hotel Barceló Santo Domingo (hay que seguirlo diciendo, Hotel Lina) y esas despedidas serán a ritmo de merengue.



Sergio Vargas y Miriam Cruz son los encargados de poner a bailar a los asistentes.



Con una producción de Alberto Bernabé Televisión, El negrito de Villa, Sergio Vargas y La Diva Mirian Cruz hacen de sus canciones juguetes para que sus seguidores y fanáticos no dejen de moverse toda la noche.



Sergio Vargas cantará desde Marola y La quiero a morir, hasta Vete y dile, Ni tú ni yo, La ventanita, Mala memoria, Si algún día la ves, Anoche hablamos de amor, entre muchas otras.



Mirian Cruz, por su parte, seguramente propondrá La loba, Tú ganas, Cosas de él, La carnada, y otros harán posible una noche inolvidable en un lugar seguro y confortable. Las boletas cuestan en Súper VIP RD$3,250; las VIP RD$2,710 y general RD$2,165



Se venden en Uepa ticket, CCN, Supermercado Nacional, Jumbo, Club de Lectores del Listín Diario y Boletería del Hotel Lina. Información y reservaciones (849)739-3405 y (809)682-3009.



Este mismo viernes en Hard Rock Café Santo Domingo, en Blue Mall, el salsero Yiyo Sarante ofrece la Despedida de Viajeros, a partir de las 9:00 de la noche.



Éxitos como Manos de tijera, Corazón de acero, Sin esencia, Me hubieras dicho, Prohíbeme verte, entre muchos otros, serán escuchados y bailados.



Las boletas cuestan: RD$3,790 (VIP y VIP 2do piso; en General 1er y 2do pisos RD$3,250; General de pie RD$2,500.



Por último, en ese mismo Hard Rock Café, pero el sábado 7 de enero, Dos para uno, un concierto que unirá a Fefita la Grande y María Díaz contra Ramón Orlando.



Las boletas se venden a Special Guest TD$4,330; VIP y VIP balcón RD$3,250; General 1er y 2do piso a D$2,165



Y para cerrar el Hard Rock Café Punta Cana presentará este sábado 7 de enero a partir de las 10:00 de la noche al exponente urbano Nene La Amenazzy, intérprete de Rulay, Me hace falta, Hey Chanty, entre otras.



Las entradas cuestan en VIP RD$2,165 y General RD$1,085.