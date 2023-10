El Chaval de la Bachata analiza con honestidad los derroteros del género que necesita de unidad de todos

El Chaval de la Bachata presentó su nueva producción discográfica, compuesta por 20 temas nuevos, en un ameno encuentro con la prensa celebrado en Hard Rock Café Santo Domingo.



Del disco se pudieron escuchar algunos temas y comentarios sobre estos de su propia voz, en un coloquio con Michael Miguel quien hizo la animación del acto.



El Chaval es tan franco como afable. Ante una pregunta de elCaribe, El Chaval fue extenso y honesto.

“La unión de la bachata empezó cuando en el año 2016 yo hice un live en Facebook en Nueva York”, recordó.



“Ese live se hizo viral. Se comentó en los periódicos y todo eso. Un año y medio más o menos después yo veo por Facebook que Romeo visita a Raulín y ahí me siento bien porque siento que mi mensaje está llegando”, agregó.



“Luego en el 2018 yo ayudo a Romeo Santos a hacer el álbum Utopía. Y lo digo con orgullo porque ahí había bachateros, pero no estaban todos. Y yo le recomendé varios… Pero el álbum no es mío. El álbum es de la Sony, es de Romeo…”, explicó.



“Yo abogo siempre por la unión de la bachata. ¿Pero Ud. sabe qué? No es fácil lidiar con el ego que tienen la mayoría de los bachateros. ¡O que tenemos, vamos a incluirnos! No es fácil… “, manifestó el autor e intérprete de “Dónde están esos amigos”.



“No es fácil lidiar con eso, y déjeme explicarle por qué. Hay algunos bachateros que estamos pisando donde está el pasto, aunque sea en parte, con los pies la tierra. Pero hay otros que ya no están pisando. ¡No sé qué pasa en sus mentes! Tú quieres poner tu granito de arena y quieres reunir a los pilares de la bachata… Pero hay personas que porque tienen sus millones y ya son ricos, no necesitan de un homólogo”, dijo en tono de lamento.



Y abundó: “Por ejemplo, yo estoy en un camerino mío ahí y está fulano en otro camerino allí. ¿Por qué tengo que salir yo de payaso a visitar a todo el mundo, camerino por camerino, a saludar a todo el mundo, y visitar los carros. de la gente? Donde nadie se toma la iniciativa primero… Como que no nos respetamos. ¡Y yo creo que el cariño sincero es lo más importante!”.



“Yo lo veo difícil, por no decir imposible. La unión de la bachata, eso está…”, dijo y terminó la frase con un ademán de manos que significa liquidada.



Los Soberanos arrebatados



Una pregunta de Zoila Puello, El Espíritu, le recordó de cuando pegó el tema Dónde están esos amigos. Y luego cuando no recibió no uno, sino los dos Soberanos que se merecía aquel año, cuando incluso colegas bachateros protestaron como Joe Veras, y sus compañeros, así como en las redes, por ese despojo.



El Chaval, por su parte, narró que: “En octubre del año 2006 se me ocurre hacer un tema a un amigo mío que cayó preso, fue extraditado a Puerto Rico a Guaniabo, Joselito Punto Com. Para nadie es un secreto”.

Y abundó: “Fuimos amigos durante muchos años. Y yo vi cómo al irse, cuando se lo llevaron, perdió todas las amistades, que la mayoría eran entre comillas. Y yo dije tengo que hacer algo que tenga que ver son eso”.



Acerca de los premios negados por Acroarte, cuando los merecía reflexionó: “Sobre el tema de los Soberanos, le voy a decir la verdad. Eso me ha enseñado muchas cosas. No voy a criticar a Acroarte, porque yo entiendo que si a mí me roban un espejo de la yipetta mía y yo le pago a un ladrón para que me traiga otro, yo soy tan ladrón como el otro”.



La respuesta provocó una ovación entre los presentes.



E insistió: “No quiero que parezca un cliché esto que les voy a decir. Porque a todo el mundo le gusta que le den un premio y ser reconocido… Pero yo les voy a decir la verdad aquí, honestamente. Y lo voy a hablar como dicen en el Sur profundo. A mí ‘meseimporta’ que ellos me tengan en cuenta en ninguna parte. Y lo digo públicamente: ¡No me importa!”.



El artista, uno de los más populares y laboriosos del género musical que está pegado en el mundo entero, sentenció. “A mí lo que me importa es seguir trabajando, enfocado en mi carrera; trabajando como hasta ahora lo he hecho, honestamente. Es lo único que me importa. Y lo digo de corazón de verdad. ¡Sin temor a equívocos!”



A una pregunta de Michael Miguel si le había dolido, reconoció: “¡Claro que sí! ¡Sí me dolió!… Sabemos, que es un error garrafal que cometieron. No solo conmigo. ha pasado con otros artistas. Pero yo no llevo nada en mi corazón…”.



Así mismo mencionó que han tenido problemas internos que no va a mencionar. De todo lo cual expresó convencido: “Primeramente soy un hijo o criatura de Dios, como dice la palabra. Yo en verdad no soy quien para llamarme hijo de Dios, pero sí criatura. Y como simple mortal dejo eso a que el Espíritu Santo haga lo que sea”.



“Ahora lo que sí le pido a Dios es que me deje cantar como hasta ahora estoy cantando, con mi garganta intacta”



Sobre la primacía de la bachata de parte de Mirna Pimentel respondió: “Sin temor a equivocarme, la bachata está representando a República Dominicana a nivel mundial. ¡Los rusos, los japoneses, en China, en Checa y en Eslovaquia, en Finlandia, están bailando la bachata!”.

