Es la primera vez que se realiza la gala de los Grammy Latinos fuera de los Estados Unidos

La celebración de la edición del año 2023 de la Gala de los Grammy Latinos fue la parte dulce de un día amargo para España. De hecho un grupo de manifestantes se reunió en el Fibes para protestar contra Pedro Sánchez, que el jueves había logrado volver a ser presidente de España.



El Fibes, en Sevilla, es el recinto en el que se llevó a cabo la ceremonia del Latin Grammy 2023.

La gala abrió con Rosalía, que dio la cara, con flamenco del bueno, zapateo y olé.



Se dice que a la ciudad andaluza le costó 28 millones de euros ser sede de los primeros Grammy Latinos que se celebran fuera de Estados Unidos.



Vicente García y los ausentes



El dominicano Vicente García ganó el Grammy Latino al Mejor Álbum folclórico por Camino al Sol. “Quiero dedicar este premio a la República Dominicana”, fue su primera oración.



Romeo Santos y Sergio Vargas compartieron el Premio Al Mejor Álbum merengue / bachata. Romeo ganó por su producción Fórmula Vol. 3 y El Negrito de Villa por su álbum A mi manera. Ambos artistas estuvieron ausentes en la gala.



Juan Luis Guerra ganó junto a Fonseca por Si tú me quieres, Mejor canción tropical.



Otros premiados

Mejor Álbum del Año: Karol G, Mañana será bonito

Grabación del Año: De todas las flores, Natalia Lafourcade

Canción del Año: Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53. Bizarrap Feat Shakira

Mejor canción pop: Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53. Bizarrap Feat Shakira

Nuevo artista: Joaquina

Mejor álbum de música urbana:

Mañana Será Bonito, Karol G

Mejor álbum vocal pop: Tu Historia, Julieta Venegas

Mejor álbum de música flamenca: Camino – Niña Pastori

Compositor del Año: Edgar Barrera

Productor del Año: Edgar Barrera

Mejor Álbum de salsa: Niche Sinfónico, Grupo Niche y OSN de Colombia

Mejor Álbum Tropical Tradicional: Omara Portuondo, Vida

Mejor obra composición clásica contemporánea. Paquito D’Rivera Concerto Venezolano

Mejor álbum de música clásica: Huáscar Barradas, Cuatro elementos, Sinfonía inmersiva para orquesta y coro

Mejor álbum de rock: Solo de Lira, Molotov

Mejor rap/hip hop: Coco Chanel, Bad Bunny, Eladio Carrión, Xay y DVLP

Mejor canción urbana: Quevedo Bizarrap Music Vol. 52

Mejor álbum de música latina para niños: Vamos al zoo, de Danilo y Chapis

Mejor álbum de pop / rock: Vida cotidiana, de Juanes

Mejor canción de rock, premio a los compositores: Leche de tíguere, Juan Galeano

Mejor diseño de empaque: Athipanakuy (De luxe): Gustavo Ramírez

Mejor fusión / interpretación urbana: TQG, Karol G feat Shakira

Mejor álbum cantautor: De todas las flores, Natalia Lafourcade

Mejor canción cantautor: De todas las flores, Natalia Lafourcade

Mejor álbum de tango: Operación Tango, Quinteto Astor Piazzolla

Mejor álbum de música banda: De hoy en adelante que te vaya bien, de Julián Álvarez y su Norteño banda

Mejor álbum de música cristiana (en español): Lo que vemos, Marcos Vidal

Mejor álbum instrumental: Made in Miami, Camilo Valencia y Richard Bravo

Mejor álbum de música alternativa: Bolero Apocalíptico, de Monsieur Periné

Mejor álbum de música ranchera mariachi: Cristian Nodal, por Forajido EP2

Mejor álbum de jazz latino / jazz: I Missed you Too!, de Chucho Valdés y Paquito D’Rivera (con Reunion Sextet)

Mejor interpretación reggaetón: La Receta – Tego Calderon

Mejor álbum de cumbia / vallenato: Escalona Nunca Se Había Grabado Así – Carlos Vives

Mejor álbum de música tejana: Para Empezar A Amar – Juan Treviño

Mejor Canción Regional Mexicana: Bad Bunny, Edgar Barrera, Andrés Jael Correa Rios & Mag, compositores (Grupo Frontera Featuring Bad Bunny)

Mejor Álbum de Samba/Pagode: Negra Ópera, Martinho Da Vila

Mejor Video Musical Versión Corta: Estás Buenísimo – Nathy Peluso

Mejor Video Musical Versión Larga: Camilo: Primer Tour De Mi Vida, Camilo

Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional: Décimo Cuarto, Andrés Cepeda

Mejor Canción Pop/Rock: “Ojos marrones”, Luis Jiménez, Lasso & Agustín Zubillaga, compositores (Lasso)

Mejor Canción Alternativa: “El lado oscuro del corazón”, Dante Spinetta, compositor (Dante Spinetta)

Mejor Álbum Tropical Contemporáneo: 5:10 am, Luis Fernando Borjas

Mejor Arreglo: “Songo Bop”, Rafael Valencia, arreglista (Camilo Valencia, Richard Bravo Featuring Milton Salcedo)

Mejor Ingeniería de Grabación para un Álbum: Canto A La Imaginación, Érico Moreira, ingeniero; Érico Moreira, mezclador; Felipe Tichauer, ingeniero de masterización (Marina Tuset)

Mejor canción tropical: Si Tú Me Quieres, de Fonseca, Yadam González & Yoel Henríquez.

Niña Pastori. Karol G. Shakira y Bizarrap. Laura Pausini.

Músicos longevos premiados

Comenzaron su vida musical hace 60 o 70 años atrás y siguen ganando Grammys Latinos. Omara Portuondo (93), quien gira por EU, por su álbum Vida; Chucho Valdés´(82) y Paquito D’Rivera (75) Mejor Álbum de Jazz Latino/Jazz por “I Missed You Too!”. Paquito además obtuvo el premio a Mejor Obra/Composición Clásica Contemporánea por Concerto Venezolano.