La producción acaba de dar a conocer las primeras fechas de la gira de Wason Brazobán por municipios del país. Se extenderá hasta el año 2024.



El súper melancólico cantautor Wason Brazobán celebrará el 20 aniversario de su carrera artística con una gira por varias localidades de República Dominicana.



El periplo comenzará a principios de diciembre, y cuenta con el respaldo de BanReservas..



El intérprete de Mi reina, con letra del gran poeta chileno Pablo Neruda, ha dejado en manos de la empresa Emporio Luis Medrano, armar el recorrido por la geografía dominicana.



“Wason Brazobán, El Idolo de Multitudes 20 Aniversario” es como Luis Medrano, el empresario, ha denominado la gira, que incluye conciertos en el Parque Duarte de Imbert (Puerto Plata), el jueves 7 de diciembre, y en el Parque de Río San Juan, el lunes 11 de diciembre.



El periplo musical se extenderá hasta el 2024, y arrancará el domingo 3 de diciembre de 2023, en Nagua.

Al día siguiente, Wason con su banda y el montaje diseñado, estarán presentándose en el malecón de Samaná. El martes 5, en el malecón de Cabrera.



Es la oportunidad para miles de personas que admiran en el país al autor de Me cambiaste la vida, La mujer que a mí me gusta y Errores que besan rico, para encontrarse por primera vez o reencontrarse con el intérprete que fue el alma del cuarteto Negros hasta hace dos décadas.



Según una nota, todas las presentaciones están pautados para las 8:00 pm.



La gira cuenta con el respaldo del presidente Luis Abinader, quien está apoyando los talentos nacionales y la cultura en general. Además, los alcaldes de las primeras ciudades donde se presentará el “cantautor del pueblo”: Junior Peralta (Nagua), Nelson Núñez (Samaná), Marlon Ángel Arias (Cabrera), María Elena Ramos (Imbert, Puerto Plata) y Alan Checo (Río San Juan).



“Reviste de gran valor la importante visión sobre lo que significan las estrellas de nuestra música, el folklore, la cultura en general y el reconocimiento de trayectorias impecables por parte del presidente Luis Abinader, quien felicita y reconoce en Wason a una figura relevante de la composición musical, con una gran voz que lo ha llevado a la cima del éxito”, expresó Luis Medrano, a través de un comunicado.



La producción ha logrado el reapaldo de Cerveza Presidente, Pepsi, AYB Electromuebles y Energizante 911.



Wason Brazobán es el ídolo de cientos de miles de mujeres de todas las edades, que admiran al cantante que debutó como solista con el disco “Armaduras de Rosas” (2007). Antes junto al cuarteto que creó el hoy senador Franklin Romero y maejó en sus inicios el fallecido empresario y productor Cholo Brenes, había entregado Negros (2003), Sin fecha de vencimiento ( 2005) y Manos vacías (2006), en cuya grabación de un video clip se suscitó una discusión y que dio al traste con el grupo.



Wason siguió entonces en solitario y ha lanzado, además de “Armaduras…”, “Alma mía” (2010), “Love and Party” (2013) y “En un solo día” (2017), entre otras.



Dos décadas de carrera han afincado a Wason Brazobán en el corazón del pueblo dominicano.

Lugares y fechas, gira de Wason Brazobán

Gira: “Wason Brazobán, El Ídolo de Multitudes 20 Aniversario”

Artista: Wason Brazobán

Producción: Emporio Luis Medrano

Lugar: Nagua

Fecha: 3 de diciembre, 8:00 pm

Lugar: Samaná

Fecha: 4 de diciembre, 8:00 pm

Lugar: Cabrera

Fecha: 5 de diciembre, 8:00 pm

Lugar: Imbert

Fecha: 7 ed diciembre, 8:00 pm

Lugar: Río San Juan

Fecha: 11 de diciembre, 8:00 pm.