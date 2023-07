Abogada ofrece recompensa de $ 5.000 a quien le encuentre pareja

Email it

Una abogada cansada de la soltería ofreció una recompensa de 5.000 dólares a cualquiera de sus amigos que le presente un novio con éxito. La oferta la hizo pública en su cuenta de TikTok.

«Hace un tiempo, les dije a mis amigos que les pagaría $ 5.000 si me presentaban a mi esposo», dijo la mujer identificada como Eve Tilley-Coulson, de 35 años, de Los Ángeles. «Y pensé, ¿por qué no abrir la oferta a TikTok?», agregó.

Tras este pensamiento, la abogada de litigios corporativos se puso manos a las obras y compartió en línea su anuncio para conseguir pareja con la ayuda de sus más de 100,000 seguidores.

«Si me presentas a mi esposo y me caso con él, te daré $ 5.000», escribió la mujer en junio.

La propuesta de la mujer obtuvo más de 556.000 visitas, y entre 20 y 25 introducciones digitales a posibles parejas a través de intermediarios matrimoniales novatos, dijo Tilley-Couslon al New York Post.

«Todavía no he tenido ninguna cita», actualizó la abogada sobre la propuesta. Puntualizó que son las mujeres son las que se abrogaron «celestinas» en apoyo a su particular anuncio. «La gente definitivamente está motivada para ayudar».

¿Por qué está soltera la abogada?

«He estado soltera durante unos cinco años, conociendo gente en persona y en las aplicaciones. Pero desde el COVID hay un cambio extraño en la cultura de las citas. Los chicos no se acercan a ti en persona, y la mayoría de los hombres en las aplicaciones no se deslizan para tener citas serias», dice la mujer que defiende el monto que ofrece.

«Así que siento que pagar $5.000 por un esposo que responde, satisface mis necesidades y está listo para una relación real, vale la pena», dijo Tilley-Coulson con una sonrisa.

La abogada señala que las personas obtendrán el dinero tan pronto como se firme el certificado de matrimonio. Pero el candidato debe cumplir con varios requisitos, como el no haberse casado anteriormente.

Tilley-Coulson también describió los aspectos no negociables de su futuro esposo: debe estar dentro del rango de edad de 27 a 40 años, medir 5 pies 11 pulgadas o más, presumir de un ingenioso sentido del humor «británico» y tener fuertes afinidades por los deportes, los animales y los niños.

Algunos de los usuarios criticaron el requisito de la estatura mínima, llegando a dudar de que encontraría el amor de su vida en el escaso 14.5 % de los hombres estadounidenses que miden más de 6 pies de altura, dice The Post citando los datos de una investigación reciente.

Algunos la han llamado «desesperada» por ofrecer una comisión de esposo de 5.000 dólares. Pero la abogada defiende y mantiene su estrategia hasta conseguir conocer a su futuro esposo.