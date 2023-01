Alec Baldwin formalmente acusado de homicidio involuntario

La oficina del distrito de Santa Fe, en Nuevo México, informó que al actor y productor Alec Baldwin se le acusará formalmente de homicidio involuntario, por la muerte de la directora de fotografía Halyna Hutchins, en el set de filmación de Rust.

«Al actor y productor de Rust Alec Baldwin y a la armera Hannah Gutiérrez-Reed se les acusará cada uno de dos cargos de homicidio involuntario. Esto, por la muerte de Halyna Hutchins en el set de filmación de la película del 2021, en el condado de Santa Fe», anunció Mary Carmack-Altwies, fiscal del primer distrito judicial de Nuevo México este jueves, 19 de enero de 2023.

La oficina del sheriff de Santa Fe fue la encargada de realizar las pesquisas que se relacionaban con el fatal accidente, que ocurrió en una vieja iglesia en el rancho Bonanza Creek.

Alec Baldwin shot and killed a woman in 2021



He was finally charged in *2023* after making millions of dollars in other Hollywood projects



Meanwhile the parents of his victim had to wake up every one of those days without their daughter



Justice delayed is justice denied