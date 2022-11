Email it

La talentosa cantautora cubana Ángela Álvarez hace historia en la 23.a Entrega Anual de los Premios Grammy Latinos.

Ha ganado el prestigioso premio al Mejor Artista Nuevo y ya es la artista de mayor edad en lograrlo, a la edad de 95.

«Me siento muy feliz de haber recibido este premio. Se lo dedico a todos los que hicieron parte de este sueño», dijo.

Agradeció a «mi nieto Carlos por haberlo hecho posible, a los amigos como Andy García que estuvieron apoyándome segundo a segundo».

También dio «Gracias a Dios que lo hizo posible. Se lo dedico a mi hija Marucha, que estoy segura, desde el cielo, lo está disfrutando tanto como yo» aseguró.

Álvarez, quien creció en la Cuba de Castro, se vio impulsada a convertirse en cantante y compositora desde que era una niña.

A través de una serie de pruebas y tribulaciones inimaginables que la vida le arrojó, incluida la muerte prematura de su esposo y su hija, nunca abandonó sus sueños musicales.

Angela no permitió que la llama resplandeciente que siempre encendía su espíritu se apagara.

Angela Alvarez ante la prensa de los Grammy Latinos 2022 (Fuente externa)

«Quiero dedicar este premio a Dios y a mi patria querida, Cuba, que nunca la podré olvidar. También a aquellos que no han realizado su sueño; aunque la vida es difícil, siempre hay una salida y con fe y amor lo pueden lograr. Les prometo que nunca es tarde», ha dicho al recibir el gramófono.

¿Cómo Angela Álvarez comenzó a grabar tan tarde?

Siendo una persona mayor, formó una familia, tuvo tres hijos, y tuvo que abandonar Cuba y emigrar a Estados Unidos, donde se dedicó a cuidar niños y llegó a cantar en un coro de iglesia.

Su nieto, el compositor cinematográfico Carlos José Álvarez, estaba tan conmovido por el talento excepcional y la extraordinaria historia de vida de su abuela que formó un equipo de músicos ganadores de premios Grammy de clase mundial para ayudarla a grabar sus canciones.

La veterana cantante publicó en 2021 su disco, ‘Angela Alvarez’, que contiene 15 canciones que fueron producidas por su nieto.

El álbum ha tenido mucho éxito y ha llegado a un gran público, que ha compartido detalles de su vida, al igual que ha cautivado al jurado de la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación.

Sus canciones son notablemente profundas.

Su revolucionaria victoria en el Latin Grammy sigue a otros importantes hitos recientes en su carrera. Incluye el lanzamiento de un impresionante documental sobre su vida titulado “Miss Angela”. El documental es de los cineastas Paul Toogood y Lloyd Stanton.

El legendario actor Andy García narra el documental.

Angela aparece en la película de HBO de 2022 “Father of the Bride”, donde interpretó el papel de Tia Pili junto a Andy García.

La vida y la música de Angela han inspirado a innumerables personas a superar incluso la adversidad más extrema y cumplir sus propias metas.

Angela es un brillante ejemplo de resiliencia, prueba viviente de que cualquier sueño puede convertirse en realidad, por grande o imposible que parezca.

“Lo que yo podría decir sobre esta experiencia es inexplicable, porque lo que siento es algo tan maravilloso y lindo que no tengo palabras para expresarlo”, dijo la artista en la sala de prensa del evento. “Estoy muy orgullosa de lo que me ha ocurrido en la vida”.

“No voy a decir que sí o que no; solo el tiempo y Dios son los que ayudarán a tomar esa decisión”, afirmó acerca de la posibilidad de grabar un segundo disco. “Pero me encanta la idea, porque, como siempre lo he dicho, la música es el lenguaje del alma. Oyes una música linda cuando estás triste, y de inmediato te sientes contenta”.

Acerca de un secreto para cantar expresó: “No tengo una respuesta certera sobre eso, porque pienso que quien me mantiene la voz es Dios”, proclamó. “Al nacer, uno ya sabe lo que le gusta, y él sabía que me iba a gustar a música. Nunca he recibido lecciones de canto; canto lo que siento”.