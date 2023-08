Santo Domingo. – La compañía EGI Business Group anunció la firma de un contrato con Hilton, compañía hotelera líder a nivel mundial, para desarrollar el nuevo Hampton by Hilton Punta Cana.

Con planes de apertura para el año 2026, Hampton by Hilton Punta Cana representará el primer hotel de la marca en la zona Este de la República Dominicana y segundo Hampton en el país.

«Estamos entusiasmados por compartir la importante noticia de la firma del acuerdo entre EGI Business Group y Hilton para la construcción del nuevo proyecto Hampton by Hilton Punta Cana,”dijo Iker Aguirre, CEO de EGI Business Group. “Esta apuesta representa nuestro compromiso con la excelencia y la satisfacción del viajero y marca un hito en la evolución turística de la región.”

Con una ubicación privilegiada en el centro de Punta Cana, la nueva propiedad dará la bienvenida a huéspedes y viajeros satisfaciendo tanto a los viajeros ejecutivos como a aquellos que buscan un descanso vacacional inigualable y será operado por la operadora del mismo Grupo EGI Business Management.

“La firma de este acuerdo refuerza el plan de Hilton de prácticamente triplicar nuestro portafolio en la República Dominicana en los próximos cinco años,” expresóPablo Maturana, vicepresidente de Desarrollo para el Caribe y América Latina de Hilton. “A medida que avanzamos con nuestra estrategia de continuo crecimiento a través del Caribe y América Latina, estamos orgullosos de trabajar junto a propietarios como EGI Business Group para brindar a nuestros huéspedes la hospitalidad y calidez de Hilton con un servicio excepcionalmente amable y auténtico.”

Iker Aguirre agregó, “nuestro equipo en EGI Business Group está emocionado por dar vida a este nuevo concepto hotelero. Estamos conscientes de la importancia de brindar a nuestros huéspedes una experiencia que equilibre calidad y servicio. La inversión en Hampton by Hilton Punta Cana refleja nuestra visión de futuro y el crecimiento dinámico que caracteriza al grupo.»

La construcción de este hotel de categoría internacional está programada para comenzar en el año 2024. Con su diseño vanguardista y ubicación estratégica en el centro de Punta Cana y con una inversión prevista de 16 millones de dólares; brindará una experiencia única, auténtica y cómoda a los huéspedes. La instalación no solo cumple con las altas expectativas de los estándares de calidad de la marca Hampton by Hilton, sino que también contribuirá al crecimiento económico de la región, generando aproximadamente 150 nuevos empleos directos e indirectos.

“Con el nuevo Hampton by Hilton Punta Cana, estamos comprometidos a ofrecer un lugar donde cada detalle cuenta y donde nuestros huéspedes se sientan como en casa,” alega Gregoria Enke, directora Sales & Marketing de EGI Business Group. “Esperamos que este nuevo destino se convierta en la opción preferida tanto para viajeros de negocio, grupos, congresos, así como para turistas en busca de una experiencia excepcional en Punta Cana.»

Acerca de EGI Business Group

EGI Business Group es una firma que opera en el mercado de la Consultoría y Gestión inmobiliaria enfocada en inversión y gestión de Activos Reales. Identifica, produce, gestiona e implementa oportunidades de inversión en real estate. Ampliamente reconocido como innovador en la industria, EGI BUSINESS GROUP es pionera en identificar nuevas oportunidades de inversión, creando valor en situaciones complejas focalizándose en una estrategia de inversión a largo plazo. Creada en 2014, desarrolla y administra una cartera financiera diversificada en activos y sociedades propias o de terceros. Cuenta con experiencia como inversores, gestores y desarrolladores en Europa, África y el Caribe. EGI Business Group proporciona orientación experta en todas las etapas del ciclo inmobiliario, desde planificación y desarrollo hasta la gestión o reposicionamiento del activo. A través de procesos de dirección, ejecución de proyectos y servicio de asset management, buscando la eficiencia entre la construcción, ejecución y operación de proyectos para poder entregar la máxima rentabilidad financiera a clientes, aliados y socios de inversión.

Acerca de Hampton by Hilton

Como la franquicia número uno en los últimos 14 años de acuerdo con Entrepreneur®, Hampton by Hilton, incluyendo Hampton Inn by Hilton y Hampton Inn & Suites by Hilton, sirve a los viajeros conscientes del valor y guiados por la calidad con más de 2,900 propiedades en 37 países y territorios en todo el mundo. La marca continúa liderando su segmento al ofrecer a los huéspedes alojamientos y amenidades de alta calidad, diseñadas cuidadosamente, como habitaciones modernas, Wi-Fi gratuito, y desayuno caliente gratuito. Hampton by Hilton se compromete en ofrecer un servicio excepcionalmente amable y auténtico, respaldado por la garantía de satisfacción 100% Hampton® Guarantee. Disfrute de una estadía positiva en Hampton by Hilton reservando en hampton.com o a través de la aplicación Hilton Honors líder en la industria. Los miembros de Hilton Honors que reservan directamente a través de los canales preferidos de Hilton tienen acceso a beneficios instantáneos. Para obtener más información acerca de Hampton by Hilton, visite stories.hilton.com/hampton, o conéctese con la marca en Facebook, Instagram y Twitter.–