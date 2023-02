Tras varios impasse entre los artistas urbanos “Arcángel” y “Anuel AA”, La Maravilla arremetió contra el intérprete de “La llevo al cielo” al decirle que, «Si te pones bruto te desaparezco de la faz del género urbano»

En un video subido a sus redes sociales el cantante de “Chica Virtual, le respondió con la palabras bastante fuerte a Anuel AA, donde le dice “Yo no soy tu competencia, yo soy tu inspiración, a la competencia tuya tú no le llegas ni a las uñas”, refiriéndose a Bad Bunny.

Estas declaraciones viene a raíz de lo dicho por cantautor de “Ella quiere beber”, el cual hace varios días subió a su cuenta de Instagram un video diciendo nos inspiraste, a Bad Bunny, a mí también me inspiraste; no hay que seguir repitiéndolo. Claro que nos inspiraste, si fuiste un fenómeno; estúpido», arremetió Anuel AA contra Arcángel.

Desde hace alguna semanas las redes sociales han sido el escenario que los artistas

Austin Agustín Santos mejor conocido como “Arcángel la Maravilla” y Emmanuel Gazmey Santiago, popularmente “Anuel AA” han utilizado para desahogar ciertas emociones reprimidas, por cosas que el público al parecer aún desconoce.

Toda esta tiradera ha hecho “Arcángel” sea hoy tendencia en Twitter, al generar una polémica entre su fanaticada.

Arcángel es top 10 de la historia del reggaetón sin duda alguna, pero ni es Yankee, ni puede apagar la carrera de nadie en una época donde no es relevante musicalmente más allá de los feats con Bad Bunny. Para la muestra, no pasó nada con Luar. Me voy. https://t.co/3OvbGlS9gB