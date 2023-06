Email it

El artista urbano Arcángel presentó sold out su primera noche en el Estadio Quisqueya, en el marco de su gira “Just In Time”, producido por Saymon Díaz.



Luego de una apertura por Chris Lebrón como contraparte, quien hizo canciones como “Mesero” y “Siri”, para la que invitó a La Ross, Arcaángel presentó un show de tres horas y media, con todas sus canciones, invitados especiales, bailarines, pirotecnia y la orquesta Filarmónica de Santo Domingo.



“Todo el tiempo había soñado con una noche cómo está. Tenía tiempo pensándolo ¿cuándo es que voy a hacer un show masivo en RD? Pero dicen que el tiempo de Dios es Perfecto y es verdad. No hay nada que tenga más valor que eso. Lo llenamos dos veces para que dure con fuerza”, dijo.



Entre los invitados estuvo primero Don Miguelo, seguido de Kiko El Crazy, El Nene La Amenazzy, Black Point, Químico Ultramega, Nipo, Shellow Shaq, Bulova, El Poeta y El Mayor. “Aquí está la música. Aquí está la historia”, dijo.



Luego Vakeró y Lápiz Conciente a quienes atribuyó que hoy en República Dominicana haya urbanos. “Estos dos muchachos labraron el camino” dijo.



Sus inicios los repasó con De La Ghetto, con quien formó un dúo en el 2005. Otros invitados fueron Gigoló y La Axce, Sech, El Alfa y Tali Goya.