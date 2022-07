Armie Hammer, actor acusado de canibalismo, estaría en isla del Caribe

El actor Armie Hammer reapareció en los medios. Afirman que lo vieron en una isla del Caribe ofreciendo servicios de «tiempo compartido» a una pareja de turistas.

Basándose en informes que les fueron llegando, periodistas sugirieron que el actor acusado de canibalismo estaría ejerciendo una nueva profesión en una isla caribeña.

El mes pasado, el coprotagonista de Llámame por tu nombre se habría sentado en un resort frente a un par de clientes. Allí les habría comentado acerca de los beneficios de contar con una casa temporal en las Islas Caimán, lugar donde presuntamente se encuentra. Así como también compartido el precio del inmueble durante un período de tiempo determinado.

KARMA’S A B*TCH: Armie Hammer seen working as a timeshare salesmen. No word on whether he’s still a cannibal. pic.twitter.com/HgpQoUAwft