Cuando prácticas tanto al punto de convertirte en lo mejor, es indudable que no veas positivos resultados. La cantante Lead Dibut es el vivo ejemplo de que no necesitas grandes cosas para comenzar gigantescos proyectos.

Pasaron 19 años para que el mundo pudiese conocer el increíble talento de esta estrella, su misión como cantante apenas comienza. Con tres hits en curso, su música es el resultado de años de preparación, disciplina y una mente enfocada en cumplir el sueño de ser cantante.

Para Leah Dibut no existen imposibles, una jovencita que ha demostrado que la inexperiencia en la industria musical no será una limitante para triunfar con su talento. Desde que se empeñó en ser cantante, su meta no ha cambiado, por el contrario, todas sus energías están concentradas en perfeccionar su voz, su baile y su talento como artista.

A diferencia de otros cantantes, Leah Dibut no cuenta con el respaldo de una disquera que impulse su carrera, no obstante, las ganas por darse a conocer son más fuertes y convirtió esa desventaja en una oportunidad para surgir por sus propios medios.

Quien más que esta talentosa artista para decirte qué lecciones debes aplicar en tu vida si verdaderamente quieres triunfar en el mundo de la música.

5. Temas de calidad

Tal y como ocurre cuando vendes un producto o servicio, pasa con la música, si no tienes letras que remuevan las emociones de tu audiencia o sonidos que impacten al público, no quedarás grabado en la mente de las personas.

Del mismo modo ocurre cuando tienes una debilidad a nivel vocal, interpretativo o inclusive en referencia a la composición de tus propias canciones. Leah se apoya en sus emociones para generar canciones que remuevan corazones con las que se puedan identificar en diferentes circunstancias.

4. Propia promoción

Las redes sociales son las mejores aliadas cuando se trata de vender una marca, para los cantantes son una excelente manera de dar a conocer su música. Lead Dibut vio lo imponente que podía ser sacar provecho de las plataformas digitales y es por ello que comenzó a generar contenido con sentido.

Comenzó a cantar a capela a través de reels, así como también revela un poco de su personalidad y busca todas las alternativas adecuadas para conectar con sus seguidores, además tiene como prioridad mantener una relación honesta con sus admiradores.

3. Mantén la auténticidad

En la industria de la música llegarán muchas personas con ideas para «refrescar tu imagen, tus sonidos e inclusive tus letras» es importante que mantengas la concentración para que no pierdas tu esencia.

Aunque Leah Dibut no trabaja con una disquera, asegura que está abierta a escuchar propuestas que la hagan trascender; sin embargo, asegura que lo más importante para conectar con el público es ser tu mismo.

2. Aprende a escuchar

Se trata de ir más allá, no es únicamente hacer música, sino estár atentos a lo que la fanaticada desea.@leah.dibut tiene una interacción contante con sus seguidores, su intención es comprender las sugerencias de ellos para llevar su música a niveles excepcionales.

1. Siempre da más de ti

En cada entrevista, Lead Dibut deja muy claro que todo artista que desea crecer en la música tiene que dar más del 100% en todo lo que haga.