Carlos Vives le dice a Shakira que piense y que "se quiera"

El cantante colombiano Carlos Vives opinó sobre su amiga y colega, Shakira, quien hace poco sacó una canción en colaboración con Karol G sobre su ex Gerard Piqué. «A mí no me gusta meterme como en esos líos familiares. Uno ya después de que pasó los 60 años, siempre quiere uno desearle lo mejor a todos», dijo el intérprete de La Bicicleta.

“Tengo una amistad con Shaki de muchos años. Le mando sus mensajes cuando me escribe por algo y yo le digo ‘quiérete, piensa’; es decir, ‘quiérete mucho’, es todo lo que uno le desea a la gente que uno quiere”, agregó Carlos Vives, consultado sobre el tema en los Premios Lo Nuestro.

Aunque no se cierra a una colaboración con la madre de Milan y Sasha, indicó que aún no hablan nada al respecto.

Y mientras Carlos Vives habla, Shakira…

Mientras tanto, Shakira da una de sus primeras entrevistas después de mucho tiempo que anunciará su ruptura con su pareja de hace 12 años.

Fue el canal NMás que dejó saber un adelanto de lo que será la entrevista con la artista, donde se pudo captar frases de ella por todo lo que ha vivido desde el año pasado.

“Hay un lugar reservado en el infierno para aquellas mujeres que no apoyan a otras”, expresó la artista procedente de Barranquilla, aunque se desconoce cuál sea el contexto de su declaración. No obstante, los seguidores puntualizaron que podía ser una indirecta a la estudiante de 23 años, Clara Chía Martí, quien es la actual novia de Piqué.

Asimismo, develó que fue su hijo Milán quien le pidió hacer una colaboración con el productor argentino Bizarrap, donde nació su BZRP Music Sessions #53 y que es un hit en todo el mundo. “Mami, tienes que hacer algo con Bizarrap que es el dios argentino”, le dijo su pequeño y cuando fue a contactarlo a través de su cuenta de Instagram, ya tenía un mensaje de él en su bandeja de entrada.

“Estoy lista para el próximo round, que venga la vida y que me muestre que más hay”, terminó diciendo el otro clip dando a entender que luego de su separación, la salud de su padre y la deuda con la Hacienda española, esta preparada para llevar a cabo cual reto que la vida le ponga en frente. Asimismo, se conoció que TQG es una de las últimas canciones que Shakira le dedicará a su ex, por lo que viene varios proyectos de una nueva Shakira.