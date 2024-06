ESCUCHA ESTA NOTICIA

Los Ángeles (EE.UU.), 10 jun (EFE).- La cantante canadiense Céline Dion reveló que al cantar siente como si estuviera siendo estrangulada debido al síndrome de la persona rígida, la enfermedad neurológica que padece y que la apartó de los escenarios.



«Es como si alguien te estuviera estrangulando», indicó Dion, de 56 años, según estratos de una entrevista que adelantó este lunes el programa ‘Today’, del canal estadounidense NBC, y cuya transmisión completa está prevista para el martes.



La intérprete de ‘My Heart Will Go On’, la conocida banda sonora de la película ‘Titanic’, dio nuevos detalles sobre el diagnóstico de su enfermedad, que ella misma hizo público hace dos años, y admitió no haberse tomado el tiempo suficiente para descansar o descubrir qué le estaba pasando a su voz cuando surgieron los primeros síntomas.



«Debería haber parado, tomarme el tiempo para resolverlo», dijo Dion, que al mismo tiempo que descubría su enfermedad, su esposo, René Angélil, luchaba contra un cáncer del que falleció en enero de 2016.



En ese tiempo «tuve que criar a mis hijos. Tuve que esconderme. Tenía que intentar ser una heroína. Sintiendo que mi cuerpo me abandona, aferrándome a mis propios sueños», agregó la cantante canadiense.



La artista también explicó que debido a su trastorno, tiene costillas rotas y que, con el paso del tiempo, sus pies y sus manos se pondrán rígidos hasta el punto de que no podrá moverlos.



Dion habló por primera vez de su enfermedad en una entrevista con la revista Vogue el pasado mayo, donde desveló que fue en 2008 durante su gira de conciertos ‘Taking Chances World Tour’, cuando sintió por primera vez los primeros signos de su enfermedad.



Ambas entrevistas se producen a pocas semanas del estreno del documental ‘I Am Céline Dion’, que narra su vida, repasa su trayectoria y detalla la dura batalla contra el síndrome de la persona rígida.



Céline Dion, ganadora de dos Óscar y varios Grammy, reveló en diciembre de 2022 que sufre el síndrome de persona rígida, que afecta al sistema nervioso y le provoca espasmos musculares, lo que la forzó a abandonar los escenarios.