Chiky Bombom confiesa que su esposo está en prisión desde hace 10 años

Muchos conocen a Chiky Bombom como una mujer graciosa y con mucha energía que siempre tiene una sonrisa y actitud positiva ante las cámaras. Sin embargo, la dominicana lleva detrás una historia de vida que resulta ser muy inspiradora para todas las madres que salen adelante solas con sus hijos.

Conversando con Giselle Blondet en su podcast Lo que no se habla, la conductora de “Hoy Día” reveló que el padre de su hijo recibió una condena de prisión por 20 años a tan solo tres días de haber tenido a su primer bebé.

Aunque no dio las razones de su encarcelamiento, la dominicana expresó lo feliz y orgullosa que se siente de su esposo, con quien tiene 18 años casada.

“Yo prácticamente tenía una vida perfecta, sin dinero, pero perfecta. Una mujer joven, llena de salud, con toda una vida por delante, con un esposo maravilloso y después quedo embarazada. Tengo un bebé y la vida me cambió en 3 días. Mi esposo cayó en prisión, le dieron 20 años. Yo caigo en una depresión bastante grande [y] el mundo se me vino encima”, comenzó contando.

Fue cuando su hijo cumplió cinco años que decidió contarle la verdad. “A los 5 años yo le cuento a mi hijo dónde está su papá, no sé si hice lo correcto. Pero había que decírselo porque el niño hacía muchas preguntas”, explicó.

«El mejor del mundo» dice Chiky Bombom

Aunque su esposo tiene 10 años en la cárcel, ella lo considera “el mejor papá del mundo” y la persona a la que ella acude cuando siente que está en depresión.

“Para mí es el mejor hombre del mundo aún estando en prisión. Es el mejor papá del mundo, siempre ha estado involucrado en la vida de nosotros, es mi mejor amigo. Es mi confidente, es la persona donde yo corro cuando me siento vulnerable, cuando me siento que la depresión está tocando a mi puerta, es la persona que me entiende”, manifestó.

A pesar de que ellos ya no mantienen una relación de pareja, él sigue siendo una persona muy importante en su vida.

“Todavía estoy casada, tengo 18 años casada. Él me dijo ‘mi amor haz tu vida que tú estás joven, simplemente cuídate y protege a mi hijo’. Pero tenemos una relación increíble, yo creo que si él estuviera fuera yo no sé si tuviéramos esa relación. Es maravilloso”, comentó.