Los premios Razzie, oficialmente conocidos como los Golden Raspberry Awards, se entregan en una ceremonia que se celebra anualmente para reconocer las peores películas y actuaciones del año. Los Razzie se presentan como una parodia de los premios Oscar. Su objetivo es destacar las producciones y actuaciones más criticadas y menos apreciadas por la crítica y el público.

En la categoría de peor actor, los Razzie premian al intérprete masculino que haya ofrecido, según el criterio de los organizadores y votantes, la actuación más deficiente o decepcionante del año en una película. El galardón busca destacar interpretaciones que, por diversas razones, no lograron convencer en sus respectivos papeles.

En la historia de los Razzie, muchos reconocidos actores han ganado dicho premios en varias ocasiones. Entre los laureados se encuentran estrellas de renombre en Hollywood, quienes han sido premiados por sus actuaciones menos destacadas.

Sylvester Stallon

Recientemente en marzo de este año Sylvester Stallone obtuvo esta distinción por su papel como actor secundario en “Los Indestructibles 4″. Antes de su participación en esta película, Stallone ya había sido reconocido con estos antipremios por sus actuaciones en películas como “Rhinestone”, “Rambo”, “Rocky IV”, “Rambo III” y “Mini Espías 3: juego terminado”

Stallone ganó un total de nueve estatuillas en categorías como peor actor principal y de reparto. Además, fue nominado en 30 ocasiones.

Ben Affleck

El actor ganó 8 premios Razzie a lo largo de su carrera

Los premios Golden Raspberry tampoco fueron flexibles con la carrera de Ben Affleck. En 2003, fue nombrado peor actor por su actuación en la película “Una relación peligrosa “ (“Gigli”)

Sin embargo, Affleck encontró una nueva dirección en su carrera al interesarse por el trabajo detrás de cámaras. En 2013, ganó el premio a Mejor Director en los Globos de Oro por “Argo”, y la cinta fue nombrada la Mejor Película en los premios Oscar. De esta manera, Affleck ha demostrado ser uno de los famosos multitasking capaces de actuar, dirigir y producir películas con éxito.

Will Smith

Will Smith, un actor sumamente popular en la industria, ha sido objeto de críticas que han llevado a ser juzgado por su desempeño en ciertos filmes. En 2013, fue nombrado el peor actor de reparto por su papel en “Después de la Tierra”. Además, en 1999, había sido nominado a la distinción de peor pareja en la película “Las aventuras de Jim West”. A pesar de estos tropiezos, Smith es un favorito del público.

En una entrevista con la revista GQ, Smith reflexionó sobre sus trabajos más destacados y los menos afortunados. “La mejor creo que es un empate entre la primera de “Hombres de Negro” y ‘En busca de la felicidad’. Por diferentes razones, esas son las dos películas casi perfectas. ¿La peor? No lo sé, “Las aventuras de Jim West” es una espina que tengo clavada. Verme con pantalones de montar no me gusta”, confesó el actor.

Adam Sandler

Adam Sandler se consagró como el centro de atención en los premios Razzies con la película “Jack y Jill”. La comedia protagonizada por Sandler batió los récords en estos galardones, conocidos como los “anti Oscar” de la industria cinematográfica, al ganar en todas las categorías existentes. La fundación Golden Raspberry Award, encargada de la ceremonia, anunció que el film se llevó un total de 10 premios.

El filme obtuvo también los antipremios a peor película y peor director (Dennis Dugan). Además, Sandler también ganó en las categorías de peor reparto y peor pareja en pantalla, tanto junto a Katie Holmes. En cuanto a la peor pareja masculina compartió el premio nada menos que con Al Pacino.