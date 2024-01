La película sigue a un atormentado guardia de seguridad cuando comienza a trabajar en Freddy Fazbear’s Pizza. Mientras pasa su primera noche en el trabajo, se da cuenta de que el turno de noche en Freddy’s no será tan fácil de superar.

Five Nights at Freddy’s es uno de los casos que confirma que las malas críticas no definen el triunfo de una película. Estrenada en 2023, la adaptación del videojuego homónimo culminó su paso por la cartelera con ingresos globales de 289 millones de dólares, un éxito de gran escala considerando su inversión inicial de solo 20 millones de dólares. El resultado selló su título como el largometraje de terror más taquillero de ese año, además de convertirse en el filme con la mayor recaudación de su productora, Blumhouse (Actividad paranormal, ¡Huye!, La noche del demonio).

Con estos logros, se esperaba la confirmación de una segunda parte por parte de la producción, pero fue el protagonista Josh Hutcherson (Los juegos del hambre), quien confirmó que la secuela estaba en desarrollo. “Sé que están ultimando la historia y que quieren empezar cuanto antes”, comentó durante una entrevista con Variety por la promoción de su próximo proyecto Beekeeper: sentencia de muerte.

“Five nights at Freddy’s 2” estaría iniciando su fase de producción, según su protagonista original Josh Hutcherson. (Créditos: Universal Pictures)

¿Podría regresar Josh Hutcherson en este universo?

Además, expresó su deseo de retomar el personaje y el placer de haber trabajado bajo la dirección de Emma Tammi. Los detalles específicos sobre el guion y la fecha de lanzamiento aún no se han revelado, por lo que se espera el anuncio oficial de Blumhouse. “Los fans son increíbles y se mueren de ganas [de escuchar la noticia]. Para mí ser parte de esto fue fenomenal”, finalizó.

Sin embargo, hace tan solo una semana, uno de los ejecutivos de la compañía, Ryan Turek, habló con Collider sobre los nuevos proyectos en curso, en el que no se incluía a Five Nights at Freddy’s. “Esa película hizo mucho dinero. Fue un gran éxito, y estamos agradecidos por ello. Emma hizo un gran trabajo, pero aún estamos esperando la luz verde. Es parte del proceso, pero Jason Blum[el CEO] tiene algunos trucos bajo la manga”, sostuvo.

«Five Nights at Freddy’s» fue una decepción como adaptación de videojuego para la crítica, pero un éxito en taquilla. (Créditos: Universal Pictures)

En cuanto a la trama, el final de la primera parte aunque podría deja caminos abiertos para la continuación. En la historia, Mike Schmidt (Hutcherson) continúa con vida junto a su pequeña hermana, Abby Schmidt (Piper Rubio). Por otro lado, Vanessa Monroe (Elizabeth Lail) está internada en coma, mientras que el antagonista principal, William Afton (Matthew Lillard) quedó herido de muerte, aunque podría encontrar un modo de librarse de su traje mecánico.

Sinopsis de “Five Nights at Freddy’s”

Según la sinopsis oficial: “La película sigue a Mike, un joven con problemas que cuida de su hermana Abby, de 10 años, y atormentado por la desaparición sin resolver de su hermano pequeño más de una década antes. Recientemente despedido y desesperado por encontrar trabajo para poder mantener la custodia, Mike acepta un puesto como guardia de seguridad nocturno en un restaurante temático abandonado: La Pizzería de Freddy Fazbear. Pero pronto descubre que ahí nada es lo que parece. Con la ayuda de Vanessa, una agente de policía local, sus noches de guardia lo llevarán a inexplicables encuentros con lo sobrenatural, arrastrándolo al negro corazón de una pesadilla indescriptible”.

La secuela adaptará la segunda parte del videojuego lanzada en 2014, una precuela que originalmente cuenta con un nuevo protagonista. (Créditos: Universal Pictures)

Five nights at Freddy’s aún no está disponible en streaming, pero otras producciones de terror de Blumhouse como M3GAN, Fragmentado y El conjuro se pueden ver en HBO Max.