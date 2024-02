El sábado, la ciudad de Valladolid resonó en toda Latinoamérica por ser la sede este año de la gala de los Premios Goya.

Son estos los premios más prestigiosos del cine de Iberoamérica.

La gran ganadora de los Premios Goya 2024 ha sido la película La sociedad de la nieve de J.A. Bayona, que se alzó con 12 premios Goya -de los 13 a los que aspiraba-. Entre ellos, Mejor Película y Mejor Dirección.

A continuación la lista de ganadores.

Mejor Película

La sociedad de la nieve

Mejor Dirección

Juan Antonio Bayona por La sociedad de la nieve

Mejor Actor

David Verdaguer por Saben Aquell

Mejor Actriz

Malena Alterio por Que nadie duerma

Mejor Actor de Reparto

José Coronado por Cerrar los ojos

Mejor Actor Revelación

Matías Recalt por La sociedad de la nieve

Mejor Actriz de Reparto

Ane Gabarain por 20.000 especies de abejas

Mejor Actriz Revelación

Janet Novás por O corno

Mejor Canción Original

Yo solo quiero amor, de Rigoberta Bandini – Te estoy amando locamente

Mejor Diseño de Vestuario

La sociedad de la nieve

Mejores Efectos Especiales

La sociedad de la nieve

Mejor Peluquería y Maquillaje

La sociedad de la nieve

Mejor Montaje

La sociedad de la nieve

Mejor Dirección de Fotografía

La sociedad de la nieve

Mejor Sonido

La sociedad de la nieve

Mejor Dirección de Arte

La sociedad de la nieve

Mejor Dirección de Producción

La sociedad de la nieve

Mejor Música Original

Michael Giacchino por La sociedad de la nieve

Mejor Película de Animación

Robot Dreams

Mejor Película Documental

Mientras seas tú, el aquí y ahora de Carme Elías

Mejor Cortometraje de Ficción

Aunque es de noche

Mejor Cortometraje Documental

Ava

Mejor Cortometraje de Animación

To bird or not to bird

Mejor Dirección Novel

Estibaliz Urresola Solaguren por 20.000 especies de abejas

Goya de Honor

Juan Mariné

Goya Internacional

Sigourney Weaver

Mejor Película Iberoamericana

La Memoria Infinita (Chile)

Mejor Película Europea

Anatomía de una caída (Francia)

Mejor Guion Adaptado

Pablo Berger por Robot Dreams

Mejor Guion Original

Estibaliz Urresola Solaguren por 20.000 especies de abejas