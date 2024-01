Londres, 18 ene (EFE).– La película ‘Oppenheimer’, de Christopher Nolan, se colocó este jueves como la favorita para la próxima edición de los premios BAFTA de la academia británica, al conseguir 13 nominaciones, entre ellas a película, director y actor.

Tras ella se situó con 11 la británica ‘Poor Things’, de Yorgos Lanthimos, mientras que la última obra de Martin Scorsese, ‘Killers of the Flower Moon’, y la inquietante ‘The Zone of Interest’ se llevaron nueve candidaturas cada una para unos galardones que se entregarán el próximo 18 de febrero. EFE