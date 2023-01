Clara Chia Martí está dispuesta a separarse de Gerard Piqué

Email it

Clara Chia Martí, la nueva novia de Gerard Piqué y el reemplazo directo de Shakira, estaría bastante molesta con el futbolista español. ¿Las razones? Una estrofa de la nueva canción de la colombiana que relatoría un intento del catalán de querer volver con ella. Algo que claramente indicaría Piqué que no está feliz con su nueva vida.

Los problemas para Gerard Piqué no paran, ya que incluso con el cese del contrato que su empresa Kosmos ha tenido con la Copa Davis, no está siendo suficiente para hacer de estos días un verdadero infierno para el ex futbolista del Barcelona FC.

Ahora resulta que su novia Clara Chia, estaría bastante molesta e incluso dispuesta a separarse de él tras quedar estupefacta con una parte de la letra que Shakira escribió en su nuevo tema, ‘Bzrp Music Sessions vol 53’, en colaboración con el productor argentino Bizarrap.

La estrofa que tiene a Clara Chia Martí muy molesta, se referiría a un momento en el que Piqué le habría pedido a la cantante para que volvieran juntos, pese a que actualmente está viviendo con la joven de 23 años de edad.

«Yo contigo ya no regreso, ni porque llores ni me supliques», es la estrofa que ha hecho prender las alarmas de la catalana, que incluso ya no estaría residiendo en el mismo apartamento que el deportista.

El ‘dato’ que mortifica a Clara Chía

Otro dato adicional que mortifica a Clara Chía es que parece que no todo es odio entre Shakira y Piqué, porque ha salido a la luz que aún se siguen en Instagram.

Esto genera diversas teorías entre los usuarios y, mientras algunos aseguran que todo se trata de una estrategia de marketing. Otros incluso afirman que Shakira y Piqué podrían volver en un futuro cercano.

La cantante colombiana, solo sigue a 155 personas en su cuenta de Instagram, entre las que se encuentran su ex esposo, el Fútbol Club Barcelona, Andrés Iniesta, Madonna, La Rosalía, Ozuna, Bizarrap, Henry Cavill, con quien se le relacionó en algún momento y otros famosos.

Mientras tanto, Piqué sigue a 366 personas entre las que se encuentra Shakira, el streamer Ibai Llanos, una cuenta privada de Clara Chía que podría ser su usuario personal y decenas de futbolistas reconocidos.

“Van a regresar, ¿dónde lo firmo?”, “Fue una estrategia de ganancia 50/50″, “Uno se divorcia de la pareja pero no de los hijos, x ende deben llevarse de la mejor manera por los nenes. Conclusión”, son algunos de los comentarios en las redes sociales.

CLARA-mente enemigas

Otro punto no menos relevante es que la prensa española asegura que Clara Chía Marti habría despertado tiempo atrás la ira de Shakira y recién ahora es que empieza a lidiar con ella.

De acuerdo a lo que recoge El Nacional de Cataluña, Clara Chía Marti habría “provocado” en más de una ocasión a Shakira, cuando ella aún no daba por terminada su relación con el ex futbolista, según apunta el citado medio, la española se habría valido de su nexo de amistad con sus ahora suegros, quienes son vecinos de la artista, para hacerle saber a la colombiana que ella aún estaba presente.

“Según EsRadio, la novia de Piqué estuvo en varias ocasiones en la casa de sus suegros el verano pasado, vivienda que se encuentra justo al lado de la de Shakira, y se comunica mediante el jardín y la piscina. Precisamente, estuvo bañándose y disfrutando de los soleados días. No le importó lo más mínimo que la colombiana pudiese verla desde el balcón”, citó El Nacional de Cataluña.

Tomando ahora en consideración estas “encuentros” no tan fortuitos, adquieren más peso las líneas de Shakira en su sesión número 53 con Bizarrap: “Tiene nombre de persona buena, Clara-mente no es como suena”.

Asimismo, la prensa española también asegura que Clara Chía Marti, evita salir para no toparse con la presión mediática.