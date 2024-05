ESCUCHA ESTA NOTICIA

Santo Domingo, RD.- Los festivales de música son eventos de trascendencia mundial que no solo celebran la diversidad cultural y la creatividad artística, sino que también sirven como plataformas para la innovación musical y la unión de comunidades globales. En estos escenarios, donde cada actuación puede convertirse en un hito histórico, existen figuras clave que trabajan para inmortalizar la magia de estos icónicos eventos. Entre ellos, destaca Carlos Velasco, conocido profesionalmente como «Carli No Limits», un fotógrafo venezolano cuya capacidad para capturar la esencia y el espíritu de los festivales lo ha convertido en un emblema de la fotografía de conciertos.

A través de su lente, Carli no solo documenta actuaciones, sino que eterniza momentos que definen la experiencia musical contemporánea, asegurando que el vibrante legado de estos festivales perdure a través del tiempo.

Desde que estableció su hogar en Argentina en 2014, Carli ha demostrado ser mucho más que un simple espectador en los numerosos festivales y conciertos que ha cubierto. Con una cámara en mano, ha documentado actuaciones de algunas de las figuras más icónicas del rock, el metal, y más allá. Su portafolio incluye a gigantes de la música como Kiss, The Cure, Judas Priest, y Deep Purple, así como a estrellas contemporáneas del pop y ritmos urbanos como Billie Eilish y Drake.

La habilidad de Carli para capturar la esencia de cada espectáculo lo ha llevado a ser un colaborador frecuente de medios especializados como Rocktambulos y Sunray Magazine. Su enfoque no solo se centra en la acción en el escenario, sino también en capturar la atmósfera del evento, desde la anticipación del público hasta la intensidad de los artistas. Este enfoque ha sido fundamental para su éxito y reconocimiento en el campo de la fotografía de conciertos.

A través de su lente, Carli ha documentado no solo los grandes festivales internacionales como el Wacken Open Air en Alemania y The Metal Fest en Chile, sino también eventos significativos en su país adoptivo, Argentina, incluyendo el Lollapalooza y el Primavera Sound. Su trabajo no solo narra lo que sucede en el escenario, sino que también refleja la pasión y la energía que envuelven estos eventos, creando un archivo visual que va más allá de la mera documentación.

Además, Carli ha sido el fotógrafo oficial de numerosos artistas durante sus visitas a Buenos Aires, capturando tanto sus actuaciones en vivo como momentos íntimos detrás del escenario. Esta dualidad en su trabajo destaca su versatilidad y profundidad como fotógrafo, habilidades que son imprescindibles para narrar las complejas dinámicas de un concierto.

Su respeto y credibilidad en la industria no solo vienen de sus colegas y los medios para los que trabaja, sino también de los mismos artistas y organizadores de eventos, quienes confían en su capacidad para captar la magnitud y el espíritu de sus espectáculos. Carli se ha convertido en una figura indispensable en los eventos, no solo por su talento detrás de la cámara, sino por su capacidad para entender y transmitir la esencia de la música en vivo.

Los fotógrafos como Carli Velasco juegan un papel crucial en los festivales de música. Su trabajo permite que los momentos que definen estos eventos perduren en el tiempo, ofreciendo a futuras generaciones la posibilidad de experimentar la emoción y la pasión de los espectáculos pasados. Las imágenes de Carli no son solo fotografías; son piezas de historia, testimonios visuales de la cultura musical que capturan la eternidad en el instante fugaz de una nota, un gesto, o un aplauso.

En conclusión, el legado de Carli «No Limits» Velasco como fotógrafo de la música en vivo es profundo y significativo. Con cada disparo, él no solo preserva un momento en el tiempo, sino que también fortalece el lazo entre la música y sus aficionados, asegurando que el arte de los músicos y la atmósfera de los festivales sean recordados y apreciados por mucho tiempo.