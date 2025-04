ESCUCHA ESTA NOTICIA

Santo Domingo.- Como parte de su compromiso con la calidad y fiabilidad, Airbnb presentó su primer Informe de Calidad Global, un análisis sobre la satisfacción de los usuarios. El informe reveló un crecimiento de más del 20% 2 en la comunidad de Superanfitriones en el país en 2024, en comparación con el año

anterior.

Este programa, que celebra su décimo aniversario, continúa reconociendo y premiando a los anfitriones con mejor desempeño en la plataforma. Esta cifra es una muestra de que Airbnb continúa siendo una plataforma confiable que tiene como compromiso promover que cada anfitrión cuente con las herramientas necesarias para ofrecer la mejor estancia posible y que cada huésped disfrute de una experiencia positiva e inolvidable.

Este crecimiento no solo se refleja en cifras, sino en historias reales como la de Marta Rut, quien comenzó su camino como anfitriona en 2016 por recomendación de una clienta y que hoy, gracias a su experiencia, apoya a otras personas de su comunidad a través del hospedaje en Airbnb. “Mis ingresos se han triplicado desde mi último empleo.

Comencé con un solo apartamento y poco a poco llegaron más propiedades, cada alojamiento tiene su historia. Incluso, la persona que me ayudaba en casa ahora tiene su propio negocio de limpieza y da servicio a todos mis espacios en Santiago. Airbnb me ha permitido crecer y compartir esa oportunidad con otros. Me encanta ser anfitriona, y me siento muy feliz de formar parte de esta plataforma.” Marta Rut, Superanfitriona en República Dominicana

Ayuda para que los anfitriones ofrezcan estancias de alta calidad A medida que se mantienen y atraen nuevos anfitriones, la plataforma se compromete a continuar con la alta la calidad de la oferta. Para que los anfitriones puedan ofrecer estancias de calidad, se les han proporcionado herramientas en el Centro de Recursos.

1 Basado en datos internos de Airbnb a 31 de diciembre de 2024.

2 Basado en datos internos de Airbnb de crecimiento de Superanfitriones en República Dominicana en 2024 comparado a 2023.

como la serie 5-Star Hosting, para ayudarles a comprender cómo ofrecer una

hospitalidad excelente y obtener la máxima puntuación posible. El programa de Superanfitriones, que cumple 10 años, también sigue premiando a los anfitriones con mejores resultados. El año pasado, la comunidad de Superanfitriones creció casi un 15% 3 hasta superar los 1,3 millones de anfitriones 4 , la cifra más alta de la historia.

Aumentando la confianza de los anfitriones también se han puesto en marcha una serie de iniciativas para ayudar a los anfitriones a sentirse seguros a la hora de recibir huéspedes en su casa. Esto incluye el proceso de verificación de identidad para huéspedes y anfitriones, así como la tecnología de control de reservas, cuyo objetivo es ayudar a reducir las fiestas no autorizadas y

molestas. Desde su lanzamiento hace más de un año, la tecnología de control de reservas ha bloqueado o redirigido a más de 1,4 millones 5 de huéspedes en todo el mundo para que no intenten reservar en Airbnb.

Ayuda para que los huéspedes encuentren los mejores alojamientos Para que a los huéspedes les resulte más fácil encontrar los mejores lugares para alojarse, la plataforma ha lanzado funciones como Favorito entre Huéspedes (una colección de las casas más queridas en Airbnb, basada en valoraciones, reseñas y datos de fiabilidad) y los mejores anuncios destacados, que muestran la clasificación percentil para el 1%, 5% y 10% de los espacios elegibles.

Desde su lanzamiento, se han reservado más de 250 millones de noches en losespacios Favoritos 6 entre los Huéspedes, con una puntuación media global de 4,92 7 en todos ellos. Los alojamientos situados en el 1%, 5% y 10% de la clasificación mundial también han recibido más de 3 millones de valoraciones de cinco estrellas 8 , lo que supone una quinta parte de todas las evaluaciones de cinco estrellas 9. En República Dominicana, la calificación promedio es de 4.91. Además, un 83 % de los

anfitriones tienen una calificación de 5 estrellas 10 .