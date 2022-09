Khaby Lame se ha convertido en los últimos meses en el tiktoker con más seguidores del mundo. Con la impresionante cifra de casi 150 millones de personas viendo sus videos, el joven italiano está consiguiendo hacerse de oro.

En su última entrevista con el medio Fortune ha revelado la impresionante cantidad de dinero que consigue por solo la publicación de un video promocional de una marca.

Según su representante, Alessandro Riggio, “las marcas pagan a Lame unos 400.000 dólares por TikTok”. Y adelanta que en este 2022 podría ganar 10 millones de dólares de beneficio, incluyendo la parte que se lleva el mánager.

Los vídeos de humor mudo de Khaby Lame han triunfado al derribar las barreras del idioma y llegar a todos los rincones de la red social china, que tiene un billón de usuarios al mes. No obstante, la «obsesión» del tiktoker es participar en el mundo del cine con un papel en una película en Hollywood.

Y parece que la industria también está interesada en él. En el artículo aseguran que un estudio le pagó 750.000 dólares por realizar un TikTok de promoción de una de sus películas.

También, la marca Hugo Boss, de quien es ahora embajador, le dio 450.000 dólares por su desfile en la Semana de la Moda de Milán y su consecuente publicación en TikTok.

Las cantidades parecen no impresionarle. «Era pobre. Ahora no sabe cuánto tiene en el banco. No le importa…», ha declarado su representante. A lo que Lame le ha interrumpido: «Me gusta hacer reír a la gente. Me encanta mi familia. Me encanta mi compañía».

Khaby Lame ha usado su dinero en crear una agencia para otros creadores de contenido, además de invertir en empresas de alimentación y tecnología, para seguir fortaleciendo su fortuna mientras sigue trabajando en cumplir sus sueños.