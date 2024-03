El Día Internacional de la Mujer, se celebra el día 8 de marzo y está reconocido por las Naciones Unidas. En este día se conmemora la lucha de la mujer por su participación, en pie de igualdad con el hombre, en la sociedad y en su desarrollo integro como persona.



8 de marzo es una fecha que celebran los grupos femeninos en todo el mundo. Cuando las mujeres de todos los continentes, a menudo separadas por fronteras nacionales y diferencias étnicas, lingüísticas, culturales, económicas y políticas, se unen para celebrar su Día, pueden contemplar una tradición de no menos de 90 años de lucha en pro de la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo.



Según la Presidenta de la Comisión de Ciudadanía y Derechos Humanos, la parlamentaria uruguaya Adriana Peña, marzo es el “mes” de la mujer, “es una oportunidad para reflexionar y valorar donde estamos parados con respecto a la igualdad de género”.



La parlamentaria Marisa Serrano, hasta poco tiempo la única representante femenina de la bancada brasileña en el Parlamento del MERCOSUR, destaca que “el día internacional de la mujer sirve para cuestionar y reflexionar sobre las conquistas y la condición femenina en la sociedad.



– Una buena noticia es que las mujeres están más en las universidades, son más estudiosas y tiene mayor índice de aprobación en concursos públicos, sin embargo en el sector privado, las diferencias salariales entre hombre y mujeres continúan existiendo. Lamentablemente, el desempleo aún golpea más al sexo femenino. Por eso, nuestra lucha continua para garantizar una sociedad más justa e igualitaria – dijo Serrano.



La parlamentaria argentina Mabel Hilda Müller, Presidenta de la Comisión de Trabajo, Políticas de Empleo, Seguridad Social y Economía Social del Parlamento del MERCOSUR, indicó que en la República Argentina, se ha logrado la atenuación de éste fenómeno en algunos ámbitos.



No obstante, continúan reproduciéndose estas condiciones que no sólo limitan las potencialidades de desarrollo integral de las mujeres, sino que afectan la calidad de nuestra democracia.



– Particularmente, en mi carácter de Parlamentaria del MERCOSUR, he presentado un Proyecto en relación a que este Parlamento, se constituya con estricta equidad de sus representantes, respetando las proporcionalidades entre los padrones masculinos y los femeninos de cada país. Asimismo, desde mi lugar de Presidente de la Comisión de Trabajo, Políticas de Empleo, Seguridad Social y Economía Social del Parlamento del MERCOSUR, y en el marco de la Declaración Socio Laboral, hemos trabajado en pos de la No Discriminación, como así también en la profundización de políticas de igualdad de oportunidades en todos los ámbitos laborales. – dijo la parlamentaria.



Una historia de lucha



La idea de un día internacional de la mujer surgió al final del siglo XIX, que fue, en el mundo industrializado, un período de expansión y turbulencia, crecimiento fulgurante de la población e ideologías radicales.



En 1911, como consecuencia de la decisión adoptada en Copenhague el año anterior, el Día Internacional de la Mujer se celebró por primera vez (el 19 de marzo) en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza, con mítines a los que asistieron más de un millón de personas, que exigieron para las mujeres el derecho de voto y de ocupar cargos públicos, el derecho al trabajo, a la formación profesional y a la no discriminación laboral.



Menos de una semana después, el 25 de marzo, más de 140 jóvenes trabajadoras, la mayoría inmigrantes italianas y judías, murieron en el trágico incendio de la fábrica Triangle en la ciudad de Nueva York.



Este suceso tuvo grandes repercusiones en la legislación laboral de los Estados Unidos, y en las celebraciones posteriores del Día Internacional de la Mujer se hizo referencia a las condiciones laborales que condujeron al desastre.



Años 1913 y 1914 – En el marco de los movimientos en pro de la paz que surgieron en vísperas de la primera guerra mundial, las mujeres rusas celebraron su primer Día Internacional de la Mujer el último domingo de febrero de 1913. En el resto de Europa, las mujeres celebraron mítines en torno al 8 de marzo del año siguiente para protestar por la guerra o para solidarizarse con las demás mujeres.



Desde esos primeros años, el Día Internacional de la Mujer ha adquirido una nueva dimensión mundial para las mujeres de los países desarrollados y en desarrollo.



El creciente movimiento internacional de la mujer, reforzado por las Naciones Unidas mediante cuatro conferencias mundiales sobre la mujer, ha contribuido a que la conmemoración sea un punto de convergencia de las actividades coordinadas en favor de los derechos de la mujer y su participación en la vida política y económica.



El Día Internacional de la Mujer es cada vez más una ocasión para reflexionar sobre los avances conseguidos, exigir cambios y celebrar los actos de valor y decisión de mujeres comunes que han desempeñado una función extraordinaria en la historia de los derechos de la mujer.