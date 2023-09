La única curación contra la vanidad es la risa.

Henri Bergson

Aristóteles afirmó que el hombre es el único animal que ríe. Dos mil trescientos años más tarde, Henri Bergson (filósofo francés, Premio Nobel de Literatura 1927) dirá que también es el único animal que hace reír. Fuera de lo que es propiamente humano, apunta Bergson, no hay nada cómico. Al reírse de una bestia, en todo caso, existirá el asombro por una expresión o una actitud cercana a lo humano caricaturizado. Un paisaje ha de ser feo, espléndido o triste, pero nunca suscitará la conmoción que nace de lo ridículo.



En su libro ‘La risa. Ensayo sobre el significado de la comicidad’, Henri Bergson señala otras condiciones indispensables para el surgimiento de la carcajada. Por un lado, la risa ha de proceder de la inteligencia. Y sería imposible, en tal caso, si por momentos el impulso de reír no fuese ajeno a toda emoción. Dice él: “Lo cómico, para producir todo su efecto, exige como una anestesia momentánea del corazón. Se dirige a la inteligencia pura”. Otro rasgo, asimismo, es que la risa exige la intervención del grupo. Lo cómico, así, no es dable en el aislamiento, en tanto exige y reivindica una significación social.



Acaso de este modo podríamos sintetizar la idea bergsoniana: “Lo cómico es lo mecánico calcado sobre lo vivo”. El carácter de lo risible deviene en una ruptura, en una oposición entre el pensamiento y la realidad, en una suerte de juego que duplica la vida. Reímos siempre que una persona nos da la impresión de ser una cosa, un simple objeto.



Existen formas de comicidad asociadas a las situaciones y a los caracteres, tanto como a las palabras. De ahí que, desde Homero hasta nuestros días, la literatura de humor registre hazañas en las principales lenguas de Occidente. Aristófanes, Petronio, Chaucer, Bocaccio, Rabelais y los escritores de la picaresca española traducen, mediante la chispa verbal, los espasmos del ser humano desde Atenas hasta finales del Medioevo y los días del Renacimiento. En los espacios sombríos del siglo XVII español, las voces y representaciones de Cervantes, Lope, Quevedo, Tirso de Molina y Calderón de la Barca aplacan con sus juegos de ingenio y sus sátiras y epigramas las penurias materiales tras la muerte de Felipe II.



Shakespeare y Ben Jonson, en la Inglaterra isabelina, escriben por igual estupendas comedias teatrales. En Francia, las obras de Moliére y Voltaire ilustran la comicidad y el humor negro. El ingenio en lengua inglesa es notablemente caracterizado, durante las centurias XIX y XX, por Charles Dickens, Robert Louis Stevenson, Mark Twain, Gilbert K. Chesterton y Oscar Wilde.



Tras la aparición del cine mudo, a fines del siglo XIX, surgen nuevos giros humorísticos (obviamente gestuales) con la presencia de Charles Chaplin y Buster Keaton. La invención del cine sonoro, unos 30 años después, trae a Groucho Marx y sus hermanos, dueños de rejuegos lingüísticos y trazos interpretativos afines al surrealismo.



En España, el siglo XX dio paso a Wenceslao Fernández Flores y sus “astracanadas”, además de la gran cumbre del humor surrealista que fuera don Ramón Gómez de la Serna, creador de la “greguería” (según él, igual a humorismo más metáfora). También la revista española ‘La Codorniz’ cobijó una notable generación de humoristas de la altura de Enrique Jardiel Poncela, Álvaro de la Iglesia y Alfonso Paso.



(Un inciso: dado el humor subversivo de los escritos publicados en La Codorniz, la revista fue clausurada en numerosas ocasiones por el gobierno de Franco. En uno de esos trances, y ante la inminencia de un cierre prolongado, fue desplegado el siguiente titular: “Bombín es a bombón como cojín es a equis/ y a mí me importa tres equis/ que me cierren la edición”. Lo que ocurrió es muy fácil de imaginar).



En los años de la Transición española, la pareja de Tip y Coll (formada por los escritores y actores Luis Sánchez Polack –Tip– y José Luis Coll) sublevó la escena con el recurso de un humor de elevada solvencia intelectual, sostenido en juegos de palabras y transposiciones orales vertiginosas. José Luis Coll publicó en 1975 un diccionario con términos de su invención. Aunque no me siento inclinado a comentar dicha obra, sólo diré que pocas veces he tenido entre las manos un disparador de carcajadas comparable a esas páginas (prologadas por Camilo José Cela y con epílogo de su compañero Tip).



En las líneas que siguen, los lectores de este espacio comprobarán mi interés por dejarlos ante una buena compañía. Sugiero, eso sí, no reír en alta voz ni con ‘jipidos’… porque-ya-son-ustedes-grandecitos-y-eso-revela-una-malísima-crianza. (PDM)



El diccionario de Coll (selección)