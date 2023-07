El Centro de Estudios Caribeños y el programa Doctorado de Historia del Caribe de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) se insertaron en un proyecto financiado por la Unión Europea (UE) que está siendo coordinado por el Instituto de Historia del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) llamado Connected Worlds: The Caribbean, Origin of Modern World que agrupa un numeroso grupo de investigadores de las Ciencias Sociales, con el objetivo de conectar los acontecimientos ocurridos entre el mundo atlántico y El Caribe a lo largo de sus diferentes procesos históricos.



Para el desarrollo de este proyecto se crearon grandes bloques temáticos, que a su vez tenían varios subtemas. El primero de ellos denominado La esclavitud atlántica y raza, el segundo Desarrollo de los modelos regionales, el tercero titulado Circulación de ideas, imágenes y representaciones literarias en el Mundo Atlántico, y otro bloque destinado a la transferencia del conocimiento producido hacia la sociedad, llamado Diseminación, que desarrolla variadas estrategias en forma de publicaciones, realización de eventos, foros, seminarios, exposiciones y participación de sus resultados a través de diversos medios de comunicación y redes sociales.



La manera en que se desarrolla el proyecto es fomentando el intercambio continuado de académicos de Europa que llevan a cabo estancias en las universidades del Caribe, mientras caribeños y latinoamericanos hacen lo mismo en Europa, tratando de abrir espacios de diálogos sobre las temáticas que los ocupan en relación directa con los procesos históricos, sociales, económicos y culturales de cada una de las regiones y temáticas que se investigan. El proyecto va dirigido a construir y consolidar redes académicas investigativas con intereses comunes, en el participan un gran número de instituciones académicas de ambos lados del océano y más de cien investigadores que trabajan en equipo para conseguir resultados conjuntos; pretende una vez concluido, que continúen y se fomenten nuevas redes para enriquecer y ampliar el intercambio científico.



Entre los académicos que se encuentran relacionados con uno de los mayores proyectos de desarrollo de la UE en la esfera de las ciencias sociales, están los investigadores del Centro de Estudios Caribeños que han realizado estancias investigativas en prestigiosas instituciones de España, Alemania, Italia y Francia, participando activamente en todo tipo de talleres, conferencias y exposiciones surgidas del proyecto.



El centro ha recibido de manera recíproca a prestigiosos académicos de España e Italia, que impartieron conferencias, conformaron tribunales de defensas de tesis doctorales, disertaron con clases magistrales en nuestros posgrados e incluso actualmente dirigen tesis en estos programas, tal es el caso de la jefa del proyecto Consuelo Naranjo Orovio y el prestigioso investigador Miguel Ángel Puig-Samper, que con su esmerada labor contribuyen a elevar la excelencia académica de nuestros investigadores.



Desde el aspecto cultural se presentó la exposición creada y trasladada por estos investigadores sobre el Legado Cultural de África en el Caribe, conformándose un amplio programa de actividades científicas y culturales en coordinación con instituciones y personalidades prestigiosas de nuestro país, y la colaboración de diversas embajadas de la UE, entre las que destacaron Francia y España.



En el marco de este proyecto el Centro Caribeño adscrito a nuestra universidad, ha publicado varios libros, una docena de artículos en revistas especializadas e indexadas, publicaciones en la prensa de manera periódica y se ha vinculado con otros centros e instituciones culturales, como el Centro León, las cátedras Carlos Doval y Frank Moya Pons.



La labor formativa del centro se ha puesto de manifiesto en la creación de programas doctorales y maestrías en estudios acerca del Caribe, con tres grupos de doctores, uno de los cuales, con dos resultados palpables producto de defensas exitosas de tesis doctorales, dos de maestría, que aseguran un constante y progresivo desarrollo de investigadores.



En el pasado mes de junio, viajaron a través de este proyecto, cuatro investigadores de ese centro y participaron en dos actividades científicas, coordinadas por la Universidad Sorbonne-Nouvele de París que abrió un espacio científico el día 19 de junio del corriente, para escuchar a ocho investigadores del Caribe, dos de España, dos de Colombia y cuatro de nuestra universidad, abarcando temas como el del Dr. Wilson Genao, El impacto político de las migraciones árabes en la República Dominicana en la segunda mitad del siglo XX; Dr. Antonino Vidal, Comercio directo, saqueo marítimo y redes de complicidad en el Caribe a mediados del siglo XVIII; Dra. Alina Bello, Eugenio María de Hostos y la influencia krausista en su modelo educativo en República Dominicana de finales del siglo XIX; y del MSC. que aspira a doctorarse este año, Román Pevida, La dimensión geopolítica de la I Intervención Norteamericana de Estados Unidos; hubo valiosas intervenciones de la Dra. Consuelo Naranjo, directora general del proyecto, de Miguel Ángel Puig-Samper, investigador del CSIC, y del Dr. David Álvarez que asistió por la PUCMM, en calidad de invitado. Al final se hizo una valoración muy positiva de todos los participantes en este magno fórum.



El evento contó con la participación de investigadores franceses que fungieron como moderadores y organizadores del fórum científico, que con sus interrogantes y valiosas intervenciones contribuyeron al mejor desarrollo del mismo, también estuvo presente la encargada de asuntos culturales de la Embajada de República Dominicana en París, quien luego de terminada la sesión científica sostuvo un animado intercambio con los ponentes dominicanos a los cuales les cursó una invitación de parte de la embajadora, que deseaba sostener un intercambio científico-cultural con nuestros intelectuales, el cual se efectúo dos días después, en la sede de la Embajada de nuestro país en París, donde se produjo un interesante y fructífero intercambio de ideas. Finalmente, la embajadora nos exhortó a seguir trabajando para que se conozca más de nuestra nación en el mundo europeo.

Centro estudios caribeños. PUCMM. Connected Worlds: The Caribbean, Origin of Modern World”. This project has received funding from the European Union´s Horizon 2020 research and innovation programme under the Marie Sklodowska Curie grant agreement Nº 823846. Dirigido por Consuelo Naranjo Orovio desde el Instituto de Historia-CSIC.