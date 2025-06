Introducción

Voy a comenzar este trabajo sobre el Instituto Secular Nuestra Señora de la Altagracia contando una anécdota de Benito de la Rosa, que es padre de Ana María, y mi hermana, por tanto. Ella es virgen consagrada en el mundo y perteneciente a este instituto de Nuestra Señora de la Altagracia. Él siempre le decía: “Mi hija monja”. Ella le respondía: – “Papá, yo soy una laica consagrada en el mundo, vivo del sudor de mi frente y no tengo que vivir en un convento, como las monjas”. Él le respondía: – “Ombe, tú eres una monja civil”.



Las vírgenes consagradas siempre han existido en la Iglesia. Desde sus inicios. Pero no usan hábito, visten civilmente. San Pablo, en su I Carta a los Corintios, habla de ellas. Pero hay que decir que la forma más conocida de este estilo de vida son las monjas, en sus conventos, viviendo en comunidad, unas activas y otras contemplativas. Pero en realidad existen otras maneras de vivir la virginidad consagrada, en sus otros dos votos de pobreza y obediencia, como son los Institutos Seculares, que son organizaciones con superiores propios. Y las vírgenes que se consagran, permanecen en sus casas y dependen, como sus superiores inmediatos, de los obispos diocesanos.



Mi hermana, Ana María, como les decía, pertenece al Instituto Secular Nuestra Señora de la Altagracia, viviendo en medio del mundo, yendo como misionera a diferentes partes de este país y al mundo. Les repito que para papá y otras personas, era una monja más, “una monja civil”.



Repito: las vírgenes consagradas han existido siempre, pero las congregaciones de monjas y los Institutos Seculares se han ido creando a través de los siglos. Este, del que les quiero hablar hoy, el Instituto Secular Nuestra Señora de la Altagracia, fue fundado hace justamente en este 2025, 75 años, en República Dominicana, por el sacerdote jesuita José María Uranga, el primero en este país. Ahora tiene presencia en otras partes del mundo. He aquí más datos.



1-Instituto Secular

“Un Instituto Secular es un Instituto de Vida Consagrada en el cual los fieles, viviendo en el mundo, aspiran a la perfección de la caridad, y se dedican a procurar la santificación del mundo sobre todo desde dentro de él.” (Código de Derecho Canónico c. 710).



Los institutos seculares son una realidad todavía joven en la historia de la Iglesia. Surgen en la primera mitad del siglo XIX y son aprobados por el Papa Pio XII en 1947 mediante la Constitución Apostólica Provida Mater Ecclesia, y las ulteriores precisiones del Motu Proprio Primo Feliciter de 1948.



Hasta entonces, todas las personas que deseaban consagrarse a Dios tenían que abandonar el mundo y entrar en Religión, bien en una Orden Religiosa, bien en una Congregación. Desde que aparecen los institutos seculares, los laicos que se sienten llamados a través del camino de los consejos evangélicos de castidad, pobreza y obediencia, pueden consagrarse así a Dios, sin perder su condición de laico en la Iglesia, santificándose en el mundo y santificando el mundo desde dentro.



2-Las altagracianas, ¿quiénes son ellas?

Mujeres que se consagran a Dios permaneciendo en condiciones ordinarias de la vida, junto a sus familias, solas o en grupos fraternos, para ser sal, luz y fermento en medio del mundo y sus situaciones.

En entrega absoluta a Dios, construyendo la fraternidad y dando pleno sentido al trabajo humano.



3-Breve historia

La plantita del Instituto Secular de Nuestra Señora de la Altagracia fue sembrada por el Padre José María Uranga y Uranga S.J., el 7 de abril de 1950, cual semilla que germina y crece sin que el sembrador sepa cómo.



Sintió el P. Uranga la necesidad de que Dios fuera conocido y amado, que la sociedad se impregnara de los valores evangélicos y hubo muchachas generosas que respondieron y el proyecto se hizo realidad.



Estas muchachas pertenecían a la Acción Católica que en esos momentos aglutinaba e impulsaba el celo apostólico de las jóvenes y el P. Uranga, como asesor de las mismas, crea los grupos del “Divino Maestro”. De estos grupos nació el Instituto. Alicia Guerra y Zora Frómeta R. formaban parte de ese grupo. Ellas respondieron al llamado. En 1950, hace 75 años, que la obra comenzó a formarse, se puso bajo el amparo de Nuestra Señora de la Altagracia.



4-¿Dónde están?

Es el primer Instituto de vida consagrada que ha nacido en el país, don de Dios a la Iglesia y desde aquí proyectado a otras naciones.



Están presentes en la República Dominicana, por supuesto, específicamente en Santo Domingo, con su Casa Central en Los Prados. También en Villa Faro y Gualey. En Santiago de los Caballeros, La Vega, Pedernales e Higüey. En Puerto Rico están en Caguas y Cidra. En Estados unidos están en Brooklyn. En Nicaragua en Río Blanco y Managua. Y en México están en Ciudad Altamirano.



5-¿Qué hacen?

Testimonio de vida desde todas las profesiones y oficios, pastoral juvenil y vocacional, promoción humana, evangelización y catequesis, educación, promoción social y formación de comunidades.



Conclusión



CERTIFICO que todos los datos ofrecidos aquí me fueron ofrecidos por el instituto Secular Nuestra Señora de la Altagracia y yo los recogí en este artículo al cumplir 75 años de su fundación en abril de 2025.

DOY FE en Santiago de los Caballeros a los trece (13) días del mes de junio del año del Señor dos mil veinticinco (2025).