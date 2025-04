Efemérides del 02 de abril: Tal día como hoy en la historia

ESCUCHA ESTA NOTICIA

¿Qué ocurrió el 2 de abril? El 2 de abril es el 92.º día del año en el calendario gregoriano. Faltan 273 días para terminar el año. A continuación te presentamos una lista de sucesos que ocurrieron un día como hoy 2 de abril.

Efemérides de hoy 2 de abril

Hoy es el Día Mundial de concienciación sobre el Autismo. El autismo es un trastorno neurológico complejo que generalmente dura toda la vida. Es parte de un grupo de trastornos conocidos como trastornos del espectro autista (ASD por sus siglas en inglés). La tasa del autismo en todas las regiones del mundo es alta y tiene un impacto en los niños, sus familias, las comunidades y la sociedad.

A lo largo de su historia, el Sistema de las Naciones Unidas ha promovido los derechos y el bienestar de los afectados, incluidos los niños con discapacidades de desarrollo. En 2008, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad entró en vigor, reafirmando el principio fundamental de universalidad de los derechos humanos para todos.

La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró por unanimidad el 2 de abril como Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo- Esto con la intención de poner de relieve la necesidad de ayudar a mejorar las condiciones de vida de los niños y adultos que sufren este trastorno.

742: nace en Aix la Chapelle (Francia), Carlomagno, rey de los francos y de los lombardos, emperador de los romanos de 800 a 814, que condujo a sus ejércitos francos a la victoria sobre numerosos pueblos. Es reconocido por haber establecido su dominio en la mayor parte de Europa central y occidental, por lo que fue el rey más influyente en Europa durante la Edad Media. Llevó a cabo un renacimiento cultural en su imperio.

1513: El explorador Juan Ponce de León reclama Florida para España como el primer europeo conocido en llegar a Florida.

1725: nace Giovanni Giacomo Casanova famoso aventurero, escritor, diplomático, bibliotecario y agente secreto italiano. Giacomo Casanova nació en Venecia el 2 de abril de 1725 y alcanzó notoriedad durante su vida como escritor, aventurero y galán.

Nacido en una familia de actores, el joven Casanova fue criado por su abuela mientras su madre estaba de gira por Europa actuando. Luego de graduarse de la universidad tuvo su primer encuentro sexual, que marcó sus futuras conquistas.

Se hizo conocido por su chispa, intelecto y encanto en el ambiente liberal de Venecia. Mientras recorría Europa, fue perseguido continuamente por su escandaloso patrón de juego, sus problemas financieros y su constante búsqueda de nuevas conquistas.

Fue arrestado en Venecia en 1753 y lo condenaron a cinco años de confinamiento por sus escándalos públicos. Logró escapar y siguió viajando conociendo a notables personalidades de la época como Mozart y Voltaire. Tomó un empleo de bibliotecario en República Checa, lo que le permitió escribir sus memorias.

1792: el Congreso de los Estados Unidos aprueba The Coinage Act, mediante la cual se establece el dólar de plata como unidad monetaria.

1805: nace en Odense (Dinamarca) Hans Christian Andersen, escritor y poeta romántico danés, famoso por sus cuentos para niños gracias a la sencillez de su narración.

1840: en París nace Émile Zola, escritor francés, considerado como el mayor representante del naturalismo, corriente derivada del realismo, y que pretende ahondar en todos los comportamientos del ser humano.

1872: muere Samuel Morse, inventor y pintor estadounidense que, junto con su asociado Alfred Vail, inventó e instaló un sistema de telegrafía en Estados Unidos, el primero de su clase.

1875: nace Walter Chrysler, industrial automovilista estadounidense, fundador de la Chrysler Corporation, hoy en día parte de la Fiat Chrysler Automobile.

1914: nace Alec Guinness, actor británico conocido por participar en películas como la trilogía original de Star Wars, Lawrence of Arabia, The Bridge of the river Kwai, entre otras.

1917: Jeannette Rankin (Rep-R-Montana) comienza su mandato como la primera mujer miembro de la Cámara de Representantes de los EE. UU.

1932: Un hombre que afirmó ser el secuestrador de Charles Lindbergh Jr. recogió un rescate en efectivo de $50,000 el 2 de abril, parte del cual estaba en certificados de oro.

1939: nace Marvin Gaye, reconocido músico y productor estadounidense.

1945: nace Linda Hunt, actriz estadounidense conocida por su participación en NCIS: Los Angeles, The Year of Living Dangerously, Pocahontas, entre muchas otras.

1962: nace Clark Gregg, actor, director y guionista, mejor conocido por interpretar al agente Phil Coulson en el MCU (Iron Man, Thor, The Avengers, Agents of SHIELD).

1968: se estrena el film 2001: A Space Odyssey, el clásico de ciencia ficción dirigido por Stanley Kubrick. La película tiene una duración de aproximadamente tres horas, de las cuales solo 40 minutos presentan diálogos.

La propuesta del director era crear una experiencia principalmente visual, utilizando la escasez de los diálogos y el ritmo pausado para intensificar el impacto de los efectos visuales. A nivel sonoro, presenta grandes piezas orquestales de Richard y Johann Strauss.

Inicialmente, el film recibió críticas negativas, pero con el tiempo fue ganando prestigio hasta convertirse en unas de las cintas más importantes del siglo XX.

La obra maestra de Kubrick fue una gran influencia para posteriores películas de ciencia ficción, incluyendo la taquillera trilogía de “La Guerra de las Galaxias”, de George Lucas. En 1969, la película recibió el Óscar a los mejores efectos especiales.

1975: nace el actor chileno-estadounidense Pedro Pascal, conocido por sus interpretaciones en Game of Thrones, Narcos, The Last Of Us, The Mandalorian, entre otras.-1977: nace el actor alemán Michael Fassbender, conocido por su participación en películas como X-Men, Prometeo, Bastardos sin gloria, Shame, Steve Jobs, Assassin’s Creed, entre muchas otras.

1982: 1.200 soldados argentinos apoyados por buques blindados desembarcaron en la capital de la Islas Malvinas, Port Stanley, que fue defendido por unos 50 soldados y voluntarios locales. Las Malvinas habían sido ocupadas militarmente por Gran Bretaña en 1833 y reclamadas por los argentinos desde entonces. En una operación paralela, marinos argentinos desalojaron a los británicos de las Georgias del Sur.

El gobierno conservador de la Primera Ministra Margaret Tatcher ordenó recuperar las islas y se organizó la mayor flota británica desde la Segunda Guerra Mundial. Los argentinos prepararon defensas en Malvinas con 11.000 hombres, la mayoría jóvenes conscriptos. Gran Bretaña bloqueó por mar y aire las islas con buques de guerra y submarinos nucleares.

EE.UU. intentó mediar mientras apoyaba con armas y respaldo diplomático a Londres. Tras 74 días de combates en tierra, mar y aire las tropas argentinas se retiraron del archipiélago. Durante el conflicto murieron 649 soldados argentinos, 255 británicos y tres civiles malvinenses.

2003: A los 27 años y 249 días, el infielder de los Rangers de Texas, Alex Rodríguez, se convierte en el jugador más joven de la MLB en conectar 300 jonrones.

2005: muere Juan Pablo II, Papa de la Iglesia Católica, Monarca y Soberano de la Ciudad del Vaticano entre 1978 y 2005, tras haber sido Obispo auxiliar (desde 1958) y Arzobispo de Cracovia (desde 1962). Falleció debido a una septicemia y a un colapso cardiopulmonar irreversible, agravado por su enfermedad de Parkinson.

Fue un extraordinario políglota, ya que no sólo llegó a dominar el polaco, esperanto, griego clásico, latín, italiano, francés, español, portugués, inglés y alemán, sino que también tuvo suficientes conocimientos del checo, lituano, ruso y húngaro, además tenía conocimientos de japonés, tagalo y varias lenguas africanas.

Fue un gran deportista en la juventud, llegando a adelantar su ceremonia de entronización como Papa para no interferir con un partido de fútbol que tenían previsto emitir por televisión. Fue el primer Papa en hacer uso intensivo de los medios de comunicación y, en especial, de Internet para hacer llegar su mensaje, además de tener acercamientos con líderes de religiones tales como la judía, musulmana, ortodoxa y tibetana (a través del Dalai Lama), entre otras.

2013: Uruguay aprueba ley para legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo.

2017: en el municipio colombiano de Mucoa mueren 253 personas, como consecuencia de unas serie de lluvias torrenciales, y subsecuentes desbordamientos de ríos en el área.

2020: el número de casos de COVID-19 en todo el mundo superó el millón, con 1.002.159 casos y 51.485 muertes reportadas, según la Universidad Johns Hopkins.