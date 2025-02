Este distinguido y reconocido cardiólogo realizó sus estudios de medicina en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra entre los años 1974 y 1981. Hizo su pasantía médica en el Hospital Estrella Ureña de la ciudad de Santiago de los Caballeros, y la finalizó en 1982. Tomó cursos de inglés avanzado en los Estados Unidos de América antes de ingresar, en abril de 1984, a la facultad de medicina de la Universidad Estatal de Wayne, en Detroit, en los Estados Unidos de América, para cursar el internado de medicina interna. Ingresó en la misma facultad en julio de 1985 a la Residencia en Medicina Interna. Durante ese periodo fue jefe de residentes e instructor clínico de su carrera como internista. Luego de finalizar su residencia en medicina interna en 1988, se especializó en cardiología en la Universidad de Northwestern, en Chicago, que culminó en 1991. Ya en ese año contaba con la licencia correspondiente para ejercer tanto como internista y como cardiólogo. En 2002 obtuvo su licencia en ecocardiografía.



En sus años de estudiante, desde 1979 a 1982 se desempeñó como Instructor de laboratorio y anatomía patológica en su alma mater. Ya en abril de 1983 era asistente quirúrgico en el Chicago Center Hospital y en esa misma ciudad de Estados Unidos de América fue médico de la unidad de cuidados intensivos de hospital St. Catherine y medico de sala de emergencia en el Hospital de la Universidad de Illinois. Esas actividades le sirvieron de base para desempeñar cargos muy importantes como profesor asistente de medicina o director de Cardiología no invasiva en 2013. Esos años en Chicago trabajando en varios hospitales los compaginó con una intensa actividad literaria y cultural.



En agosto de 2014 retornó a República Dominicana, para asumir la responsabilidad de Director Médico y Jefe de Cardiología en el centro cardiovascular de Cedimat en Santo Domingo, cargo que mantiene hasta el presente así como ser profesor clínica asociado de medicina en el Centro Montefiore para el cuidado cardíaco en 2016.



El doctor Herrera es Miembro del Colegio Americano de Médicos. Desde el 1 de julio de 1993 hasta la actualidad, es miembrodel Colegio Americano de Cardiología. Marzo 1993 – Actualidad. Tambien es Miembro Honorario de la Sociedad Dominicana de Cardiología y Miembro de la Sociedad Interamericana de Ecocardiografía e Imagen CV, desde abril de 2018.



El doctor Herrera fue Presidente de la Sociedad de Ecocardiografía de Chicago entre 1996-1998 y Miembro del Consejo de Cardiología Clínica de la Asociación Americana del Corazón entre 1992–1996. Ha sido revisor de manuscritos: American Journal of Cardiology, RETIC (Revista de la Asociación Española de Imágenes Cardíacas), European Heart Journal.



Tambien ha sido Conferencista de la Asociación Nacional Hispana de Medicina, 2001-2003 y Miembro del Comité Científico Editorial, Ecocardiografía práctica y otras técnicas de imagen, (RETIC, Revista de la Asociación Española de Imagen Cardíaca, Madrid, España). Desde 2016 hasta el presente.



Miembro del Comité Asesor de la Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Intec, Santo Domingo, República Dominicana. Presidente del Consejo de Cardiología Clínica de la Sociedad Interamericana de Cardiología en el periodo 2018-2021. Tambien ha ocupado el prestigioso cargo de Gobernador del capitulo dominicano del Colegio Americano de Cardiología en 2019-21. Miembro del Comité de Membresía del Colegio Americano de Cardiología, 2023-2025. Miembro del Consejo Asesor Editorial de Casos Clínicos de Annals of Internal Medicine, 2023-actualidad. Además ha publicado cerca de 50 articulos en revistas indexadas asi como cientos de ponencias y conferencias.



Como vemos, la trayectoria profesional de este distinguido médico cardiologo ha sido de gran impacto en muchas instituciones nacionales e internacionales lo que constituye un gran orgullo para sus pacientes y sus amigos.