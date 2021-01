Epidemia de viruela en 1881

La epidemia de Viruela que se desarrolló en el año 1881, se combatió por organizaciones filantrópicas y los ayuntamientos de cada común. La Viruela fue importada de Puerto Rico a Puerto Plata, de donde pasó a Santiago, las autoridades locales tomaron medidas para precaver el contagio. El Ayuntamiento de Santo Domingo pasó la circular #38 a los jefes de cuarteles munipales, que dice así: Santo Domingo Febrero 17 de 1881, la epidemia de Viruela malignas se ha desarrollado en Puerto Plata y luego en Santiago, este conociendo la trascendencía del mal tomó medidas que la ciencia médica de esa fecha aconsejaron, se hicieron limpiezas públicas y aseo de ciudades, se prohibió la crianza de cerdos y depósitos de cueros y además, decía la circular, que cualquier caso que se presentara de Viruela se avisase para tomar medidas oportunas quedando todos responsables del cumplimiento de estas prescripciones. Sírvanse firmar y devolver esta circular para los fines oportunos. Dios y Libertad. El Presidente.- Manuel de Js. García.- Enterados.- Francisco Ruiz, José M. Bernard.- Andrés Ma. Aybar.- José M. González.- Fernando Victoria.- Número 40.- Santo Domingo Febrero 19 de Abril, Ciudadano Ministerio de lo Interior y Policía.- Según informes suministrados por Sanidad de este Municipio, el médico o quien corresponde la verificaión de la patente de sanidad de los buques, no asiste a llenar esta imprescindible formalidad, dando por resultado esta omisión de entradas a buques invadidos por viruelas malignas coomo ha sucedido con el vapor español, que llegó anteayer a este puerto, procedente de puntos infectados.- A este abuso se suma uno de mayor trascendencia para la higiene de esta población.- Algunos cónsules dominicanos residentes en puntos diversos expedían patentes a los buques procedentes de lugares donde procedía la epidemia.- Ahora bien:- no siendo verdad el testimonio de los precitados cónsules, el Municipio de esta capital, cumpliendo con el deber, el apartado 12 del artículo 23 de la Ley sobre Ayuntamiento en vigor, propone a este Ministerio que para fines de higiene, y en vista del eminente peligro en que se encuentra esta población, se impida la entrada de buques de cualquier procedencia. – Próximamente llegará el barco americano “Santo Domingo” que anclará en Puerto Plata, se hace forsoso e indispensable que no se permita la entrada del referido buque. – Firmado Dios y Libertda.- Manuel de Js. García.-

Número 72.- Santo Domingo. Abril 13 de 1881. Ciudadano Ministro de lo Interior y Policía.- Muy lamentable es, por cierto, no obstante las gestiones hechas por este Municipio, entre otras ocasiones, por su oficio de fecha 19 de febrero próximo pasado, número 40, dirigido a ese ministerio, y las cuales recibieron completo sentimiento, según el oficio de Ud. de fecha 24 de los citados, número 236, se haya venido dando entrada en éste a buques procedentes de puntos invadidos por la Viruela.- pues con tal procedimiento es seguro la importación del terrible mal. Últimamente acaba de llegar a esa el vapor norteamericano “G. W. Clyde” procedente de los Estados Unidos de la América del Norte, con escala en Puerto Plata, en donde, por desgracia está en estado de creciente desarrollo de Viruela, habiendo causado ya muchas víctimas y, según noticias, se le permitirá entrada de hoy y mañana, con gravísimo riesgo para la higine de esta ciudad, cuya población está profundamente exitada con tal motivo, poseída, como es natural, de gran pavor, en vista de lo grave, inminente y trascendental peligro, que apareja consigo la invasión del terrible mal, considerando como favorable a ella a la entrada del referido buque.

Este relato del bachiller Alfredo Yapor en 1942, ilustra la dificultad existente en el manejo de este tipo de enfermedades. Continuará….