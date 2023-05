En San Pedro de Macorís, el Dr. Moscoso Puello inauguró una clínica y en 1915 abrió su clínica en la misma ciudad el Dr. Luis E. Aybar. En esa misma ciudad el Dr. Manuel Pérez Garcés inauguró una clínica, que luego pasó a manos del Dr. Ramon Muñoz, y que más tarde, pasó a ser un Hospital para mujeres, dirigido por el Sr. Amado Benedicto. La falta de recursos hizo fracasar rápidamente este proyecto. En Santiago funcionó la Clínica Mercedes, del Dr. Ramón de Lara, que se fusionó más adelante con la clínica del Dr. Grisolia. En Moca el Dr. José Dolores Alfonseca construyó a principios del siglo XX un edificio para albergar una clínica.



En Santiago en 1910 el Presidente Cáceres dispuso la construcción de un nuevo edificio para el Hospital con el nombre de San Rafael en el sitio que hoy ocupa el Hospital Cabral y Baez. Este hospital manejado por la Sociedad “La Caridad” desde el siglo XIX cerro sus puertas durante la ocupación norteamericana, pese a ser el sitio de referimiento más importante del cibao. Fue reabierto en 1924 y estuvo prestando servicios hasta 1936. En La Vega, la sociedad “La Humanitaria” solicitó y obtuvo permiso para establecer una lotería con el propósito de levantar un hospital. El hospital se inició con una romería y se estableció como sitio para su edificación el final de la calle Sánchez, en el barrio de “Guarionex”. Debido a la situación del país, y luego del asesinato del Presidente Cáceres el Hospital se sumió en el abandono, hasta que un médico militar de los invasores norteamericanos, el Dr. Robinson, promovió su terminación y habilitación. Fueron directores de ese hospital, los Dres. Ernesto Lamarche, Rafael Espaillat y Luis Manuel Morillo. El actual hospital de la Vega fue inaugurado en 1943.



En San Pedro de Macorís el Hospital San Antonio, fundado a finales del siglo XIX, fue visitado por la comisión del Juro Médico, que se quejó de que en dicho hospital no había nada escrito, lo que dificultó el trabajo de la comisión. A principios del Siglo XX, fueron directores del hospital los Dres. Pedro Baron Coiscou y en 1909 el Dr. F. E. Moscoso Puello. En San Francisco de Macorís, en la visita que realizó el Juro Médico a esa ciudad, reportó que no existía hospital, tenemos datos del hospicio San Vicente de Paul, pero no es hasta 1911 que se gesta la construcción de un hospital.



En Puerto Plata en los primeros años del siglo XX el antiguo Hospital Militar fue cerrado y pasado al Hospital Mercedes. Este hospital perteneció a la Sociedad “ Unión Puertoplateña” y recibió en 1905 una subvención estatal autorizada por el Presidente Morales Languasco. Esta subvención tenía por objeto que los militares fueran atendidos en dicho hospital. En 1907 fue designado director del hospital el Dr. Pedro De Marchena. Diversas damas de la sociedad se integraron a labores de enfermería en el hospital, entre las que se cita a Evelina Vda Eve, Elvira Meskus y Margaret Mears. En 1914 se fundó un Hospital de Sangre, dedicado a atender heridos de las guerras que asolaban en nuestro país en esa época. Allí se atendían soldados y la mortalidad era de más del 15% de los heridos. En Moca existía a finales del siglo XIX el Hospital Santa Ana, pero para 1902, la comisión del Juro Médico no encontró hospital alguno. Igual situación se presentaba en Azua, en donde se había cerrado un hospital. El manicomio Padre Billini, fue objeto de felicitaciones por la comisión del Juro Médico que le visito en 1901 y 1902.