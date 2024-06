En un interesante libro publicado en 1944 titulado Directorio de actividades económicas de la República Dominicana, aparecen los médicos registrados en esta publicación en cada provincia con las que contaba el país en ese año.



En la provincia de Azua aparecen los doctores Arístides Estrada y Simón Striddles. En la provincia de San José de Ocoa estaban los doctores Ramón Arias, con consultorio en la calle Pte. Trujillo y Carlos Báez en la calle Colón de la capital de provincia.



En la provincia de Bahoruco y en la común de Neyba estaban los doctores Rogelio Cordero Castro y Julio Isidor. Por otra parte, en la provincia de Barahona y en la común del mismo nombre estaban establecidos los doctores Ramón Báez Soler en el batey C del ingenio Barahona, Ulises Cruz Ayala, quien se encontraba en la fortaleza del Ejercito Nacional, Clarence Hamilton, Jorge Leguen Montoya, Gerardo Martín Ellis y Pablo Johnson Mejía. En la misma provincia en la común de Cabral estaba establecido el doctor Luis M. Bonnet.



En la provincia Duarte en la común de Castillo ejercía el doctor Augusto Duarte, en la común de Pimentel los doctores Felipe Achecar, Manuel Ortega y Luis Peralta, y en la común de San Francisco de Macorís, los doctores Eusebio Alba, Rafael Alba, Luis Betances, Amado Camilo, José Amado Camilo, Rodolfo de la Cruz Lora, Salustiano Fanduiz, José A. Hernández, Federico Lavandier, Amadeo Sturla, Antonio Tejada, Cornelio Tejada y Pascasio Toribio. En la común de villa Julia Molina ejercía el doctor Luis Cartagena, mientras que en Villa Riva no había facultativo y solo farmacéuticos. En la provincia de El Seibo y en la común del mismo nombre ejercían los doctores José Fajardo y Lisandro Quiñones, en la común de Hato Mayor los doctores Emilio Cuello, José Marmolejos, Ángel Messina y Serafín Ramírez. En la misma provincia y en la común de Higuey ejercían los doctores Ernesto Botello Y Julio Valdez Santana. De igual forma en la común de La Romana ejercían los doctores Héctor Duverge, Francisco Gonzalvo, Ángel Isner, Leopoldo Martínez, Luis Ruffin y Baudilio Vélez.



En la provincia Espaillat y en la común de Moca ejercían los doctores Santiago Collado, Napoleón Henríquez, Elías kalac, Enrique Martínez, Antonio Rojas, Carlos Rojas, Enrique Santelises y Alfredo Yapur. En la común de Salcedo están registrados los doctores Ramón Brache, Santiago Figueroa, Víctor Rodríguez Marino Toribio y Pascasio Toribio. En la provincia de La Vega, en la común de Cotuí ejercían los doctores Rafael Landrón, Neftalí Núñez y Luis Ruffin. En la común de Jarabacoa los doctores Antonio Martínez y Samuel Mendoza, y en la común de La Vega ejercían los doctores Placido Acevedo, Rafael Castro, Armida González de Contreras, Julio Espaillat, Ernesto Lamarche, Mario Morillo, Hernando de la Mota, Cristóbal Núñez, Archibaldo Pérez, José de Pool, Fausto Sicard, Joaquín Solís y José Valencia.



En la provincia Libertador, en la común de Dajabón ejercían Marcelo Alburquerque y Luis Despradel, y en Loma de Cabrera Simón Bolívar de los Santos y A. de Jesús Moreno.



Siguiendo con esta interesante publicación en la Provincia Monseñor Meriño en Bayaguana ejercían los doctores Juan Contreras y Víctor Chalas y en Guerra ejercía el doctor Luis Payán. Mientras que en Monte Plata ejercían los doctores Julio Abreu, Ramón García y Julio Senior.



Por otra parte en la provincia de Monte Cristy, no había médicos en Guayubín, Monción, Santiago Rodríguez o Villa Isabel, solamente en la común de Monte Cristy ejercían los doctores Teodosio Cuello, Andrés Ferrés, Juan Green, Felipe Guiteau y Federico Smester.



Es muy interesante observar como se distribuían los médicos y como algunos trabajaban en varias ciudades. Continuará…