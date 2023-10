Este lago es el más grande del Caribe y alberga una gran cantidad de especies endémicas de la región

Incluir el lago Enriquillo en tu lista de viajes puede ser una experiencia única y enriquecedora. Esta masa de agua está ubicada en la región sur de la República Dominicana y ofrece una belleza natural impresionante, con paisajes montañosos, especies únicas y una rica historia y cultura indígena.



Es un destino ecoturístico no tan conocido, pero que tiene mucho que ofrecer a turistas nacionales y extranjeros amantes de la naturaleza.



Forma parte del Parque Nacional Lago Enriquillo e Isla Cabritos y es el hogar de varias especies únicas, entre ellas el cocodrilo americano y la iguana rinoceronte.



Se ha convertido en una parada importante para turistas y residentes en la región, que en un ambiente familiar visitan el lago para entrar en contacto con la naturaleza.



José Méndez, ingeniero agrónomo oriundo del municipio Villa Jaragua, considera que la protección del lago Enriquillo es esencial para preservar la biodiversidad de la región y garantizar su supervivencia a largo plazo.



Los pocos guardaparques que tiene el lugar, de manera amable orientan a los visitantes sobre el funcionamiento del lugar.



“Aquí en esta parte donde nos encontramos, vienen muchos visitantes que desconocen que esto es un área protegida y tenemos los sábados y los domingos son más concurridos, aunque de lunes a viernes es cuando más viajes se realizan a la isla Cabritos”, dijo el guardaparques Mario Ferreras.



Ferreras explicó que en el lugar se ofrecen tours para conocer la isla Cabritos y el entorno, con un costo que va desde los 2, 500 a 5 mil pesos por grupos de 2 a 10 personas.



Las salidas son todos los días, desde las 8:00 de la mañana hasta las 12:00 del mediodía, debido a que en ese horario las aguas del lago están en calma.

Visitantes del Parque Nacional isla Cabritos fotografían iguanas Ricord. Caritas de los Indios. El guardaparques Mario Ferreras manifestó que el peligro de extinción de algunas especies del lago se debe a la falta de conciencia del hombre.

El Lago Enriquillo es el hogar de la iguana de Ricord (Cyclura ricordi), una especie endémica de la isla Hispaniola que, a su vez, se encuentra en peligro de extinción.



Los visitantes quedan sorprendidos por la gran cantidad de iguanas que hay en la entrada del Parque.

El lago Enriquillo, declarado por la UNESCO como Reserva de la biósfera Jaragua-Bahoruco-Enriquillo , se ha convertido en un santuario para la iguana de Ricord, siendo uno de los últimos bastiones donde pueden estará salvo.



A la entrada del parque las iguanas se acercan a las personas, demostrando que no les temen y se quedan a poca distancia mirando. Algunas simplemente se mantienen bajo el ardiente sol que baña la región, mientras que otras prefieren la sombra de los arbustos cercanos. Muchos de los residentes locales les llevan pedazos de pan y arroz.



La fauna de la semidesértica isla Cabritos incluye otras especies en peligro de extinción. Se trata de la Iguana Rinoceronte (Cyclura cornuta) y el Cocodrilo Americano (Crocodylus acutus).



La población de cocodrilos del lago Enriquillo vive expuesta a una salinidad aproximadamente tres veces mayor que la del mar.



Alejandro Balaguer, de la Fundación Albatros Media, en un escrito para el Corredor Biológico en el Caribe, expresa que pasó varias horas en compañía de los calificados guías del lago Enriquillo y de los reptiles de la isla Cabritos, aprendiendo sobre el comportamiento de estas fantásticas iguanas de gran porte.



Manifestó que las iguanas del Lago enriquillo parecen una “fauna jurásica en miniatura”.



“Nos vamos con la certeza que la combinación de fauna sorprendente, reptiles emblemáticos, historia natural y paisajes únicos del lago Enriquillo es un verdadero tesoro ecoturístico para cuidar; una joya en bruto que, tratada con respeto y utilizada amigablemente, sería de gran atractivo para los amantes de la naturaleza y, por ende, traería más trabajo, beneficios y bienestar a los pobladores del área, que se convertirían en aliados por su conservación”, finaliza su informe.



El Corredor Biológico en el Caribe es una Iniciativa de los ministerios de medio ambiente de Cuba, Haití, República Dominicana y Puerto Rico, que funciona con el respaldo de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y al apoyo financiero de la Unión Europea mediante varios proyectos.



Las Caritas de Los Indios



A pocos metros del Lago Enriquillo, se encuentran Las Caritas de los Indios, un sitio arqueológico ubicado poco antes de llegar a La Descubierta, provincia Independencia.



Este lugar es conocido por sus petroglifos grabados en piedra que representan figuras humanas y animales. Se cree que estas representaciones tienen un significado religioso o ritual para la cultura de los indígenas taínos que habitaban la isla antes de la llegada de los españoles.



Las Caritas de los Indios es un lugar de gran importancia histórica y cultural en la República Dominicana y atrae a muchos visitantes cada año.



Es una parada de una ruta importante para los viajeros que buscan conocer los encantos del Parque Nacional Lago Enriquillo e Isla Cabritos.



A la entrada, poco después del chequeo militar de la zona, el Ministerio de Medio Ambiente colocó un letrero para orientar a los visitantes.



Juan Tamaris, viajó con su familia desde Santiago hasta Jimaní para conocer la situación de ese lado fronterizo. Según afirma no resistió la tentación de conocer esta herencia dejada por los taínos.



“Te digo que no me arrepiento, ahí ví uno de los paisajes mas maravillosos. No sabia que mi país tenía algo tan hermoso como el lago Enriquillo y estas figuras que hasta donde he leido son un misterio “.afirmó Tamarís.



Jimmy Medrano, residente en El Estero de Neyba, criticó la falta de acondicionamiento del área.



“Esto debería tener mejores condiciones para que las personas puedan subir hasta la cueva sin exponer su vida. Ahí hay unos precipicios peligrosos, por lo que creo que deben acondicionar algún tipo de escalones para que uno pueda subir sin problemas”, expresó.



Dijo que al subir el sendero hacía la cueva dónde están estas muestras, que se cree pertenece a la cultura taína, el piso es resbaladizo y hay algunos precipicios.



Sin embargo, concluyó en que el paisaje impresiona y los visitantes admirando el mismo se pueden descuidar y pisar en falso. Las Caritas de los Indios es un mirador natural, desde donde se ve la mejor vista del lago.



Poca información



Existe una carencia de información oficial sobre el origen de Las Caritas de Los Indios, pero se supone que fueron grabadas por los indígenas hace siglos.



Hay muchas teorías sobre estos petroglifos, incluso hay quienes dicen que las aguas del lago que no se llamaba Enriquillo, llegaban hasta el cerro donde fueron grabados.



Este arte rupestre de los arahuacos (taínos) es patrimonio cultural y natural de nuestra isla la Hispanola y de la humanidad.



Lo cierto es que se trata de una vista majestuosa que los aventureros aprecian y la imponente imagen del lago Enriquillo que se contempla desde lo alto, siendo objetivo de cientos de fotografías cada día.



Las Caritas de los Indios forman parte de las herramientas que tienen las provincias Bahoruco e Independencia, para convertir en realidad su sueño de explotación de su potencial turístico.



Ya muchas agencias de viaje incluyen en sus paquetes la denominada “Vuelta al Lago Enriquillo”, con un listado de lugares que pueden conocer desde el mismo camino y alrededor del lago.



Además de Las Cáritas se incluyen los balnearios las Marías en Neiba, Las Barias y Boca de Cachón, y la Zurza, en el municipio de Duvergé y la frontera con Haití, entre otros.

Hogar de especies en extinción y endémicas

La Isla Cabritos es la única isla que queda dentro del lago, antes de la expansión actual del lago medía aproximadamente 12 kilómetros de largo por 2,2 kilómetros de largo actualmente mide unos 18 kilómetros de largo.



Los islotes Barbarita, también conocida localmente como “Chiquita” e Islita desaparecieron hacia finales de 2011.



Su fauna es muy diversa e interesante, especialmente reptiles y aves. Entre las aves, una de las más llamativas es el flamenco y de los reptiles se destacan las especies de iguanas rinoceronte y de Ricordi (Cyclura ricordi). También está el cocodrilo americano cuya población en el lago es una de las mayores del mundo en estado silvestre ya.



Es una especie en peligro de extinción en el país, quedando solamente esta población y habiendo desaparecido las otras. Se alimenta de peces como la tilapia que es una especie introducida.

La vegetación de los alrededores del Parque Isla Cabristos es típica de bosque seco, excepto en algunos lugares del lago donde son comunes los manglares.

Tours

La travesía hacia la isla Cabritos cuesta 5 mil pesos. También se ofrecen viajes a dos mil quinientos pesos para observar los cocodrilos”